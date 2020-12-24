1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı

Düzce'de kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese yapılan baskında 3 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 10 bin 500 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini görünce çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar ise kameralara yansıdı.
 24 Aralık 2020 20:51
+Aa- Yazdır
Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı

Düzce'de kumar oynatıldığı belirlenen bir adrese yapılan baskında 3 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 10 bin 500 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini görünce çatıdan kaçmaya çalışan şahıslar ise kameralara yansıdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiremitocağı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden toplamda 10 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan aramada, oyun kağıtları, alkol şişeleri ele geçirildi. Öte yandan, kumar oynatılan alanın bir kahvehanenin üst katını kumarhaneye çevirdikleri ortaya çıktı.

Çatıdan kaçmaya çalıştılar

Ayrıca düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynayan bazı şahıslar polis ekipleri görünce çatıdan kaçmaya çalıştılar. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
24 Aralık 2020 20:45		 'Devlet yardım yapacak' yalanıyla büyük vurgun yaptılar
24 Aralık 2020 19:07
Önce gece bekçisini kafasından vurup öldürdü sonra intihar etti
24 Aralık 2020 17:28		 Cezaevinden izinli çıktı, evinde kendini yaktı
24 Aralık 2020 17:07
Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
24 Aralık 2020 16:52		 Maske takmadı, kimlik soran polise bıçak çekti
24 Aralık 2020 16:40
Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı
24 Aralık 2020 16:24		 Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
24 Aralık 2020 14:28
Çocuğu dövüp, yere çarpan esnafa, ilk duruşmada tahliye
24 Aralık 2020 13:45		 Obrukta bulunan erkek cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı
24 Aralık 2020 12:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:25 - 'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı21:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça dersi hocası vefat etti21:20 - Kılıçdaroğlu: İntihal yapan birisi AYM'ye üye olarak atanamaz21:17 - Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı21:15 - Aşı gönüllüsü profesör: Yazılanlara inanamıyorum20:51 - Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı
20:50 - Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı20:48 - Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak20:45 - FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı20:43 - Ukrayna, Türk dünyasıyla iş birliğini artırmak istiyor20:39 - AK Parti'li Çelik'in 'ambulans uçakla nakil olacağı' iddiası20:18 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
20:01 - Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelecek19:37 - Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor, aşı yüzde 91 etkili19:19 - Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek19:15 - Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en güçlü yolu aşılama19:13 - Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?
19:09 - Bir hemşire daha oğlunun velayetini kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi
Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Faiz kararı sonrası düşen dolar günü 7,56 TL'den kapattı
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eski defterler 6
sabır 2
öğretmenlerin 112 çağrı merkezinde görevlendirilmesi 1
döngü 2
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 1
doğru sözlü olmak 3
çam ağacı süslemek 5
Friedrich Nietzsche 3
süt ve süt ürünlerine gelen zam 3
divan edebiyatından bir beyit bırak 1
SON İLANLAR
Ortadoğu Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam