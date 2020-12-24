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Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Şubat 2021 tarihinden itibaren yükseköğrenimde eğitime yüz yüze devam etme kararı aldı.
 24 Aralık 2020 21:17
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Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), üniversitelerinde eğitim gören binlerce öğrenciyle ilgili yeni karar alındı. KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin dün yapılan koronavirüs risk değerlendirme toplantısına, eğitim kurumlarında görülen vakalar nedeniyle yeni düzenlemeye gidildi.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM YÜZYÜZE OLACAK

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildi. Türkiye ve başka ülkelerden yurda girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat 2021 itibarı ile 2'nci dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."
DHA
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