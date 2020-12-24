1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla birlikte sınıfları stüdyoya çeviren ve uzaktan eğitim için çok kısa bir sürede TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'yi kuran TRT, eğitim kanallarını dört farklı içeriğe çıkararak "TRT EBA Anaokulu"nu yayına aldı.
 24 Aralık 2020 21:25
+Aa- Yazdır
'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla birlikte sınıfları stüdyoya çeviren ve uzaktan eğitim için çok kısa bir sürede TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'yi kuran TRT, eğitim kanallarını dört farklı içeriğe çıkararak "TRT EBA Anaokulu"nu yayına aldı.

Evde öğrenim gören 18 milyon öğrencinin ilgiyle izlediği TRT EBA kanallarına bir yenisi daha eklendi. TRT EBA İlkokul kanalı bünyesinde yayımlanan "TRT EBA Anaokulu", hafta içi her gün 08.00 ve 19.30 saatlerinde çocuklarla buluşuyor.

Çocuklar için özgün ve özel programlar

Bugüne kadar 7 bin 129 ders ve etkinlik videosunu ekrana getirerek büyük bir başarıya imza atan TRT EBA, çocuklar için özgün içerikli programlar ve eğlenceli materyallerle eğitici ders içerikleri yayımlamaya devam ediyor.

İçeriği diğer TRT EBA yayınlarında olduğu gibi uzman eğiticiler tarafından hazırlanan "TRT EBA Anaokulu"nda, "Dünyanın en büyük duvarsız anaokulu" sloganı ile okul öncesi çağındaki çocuklara görsel, duyusal ve zihinsel gelişim süreçleri için ihtiyaç duydukları eğitimler veriliyor.

Takvim, Etkinlik Kuşağı ve Ailece bölümlerinden oluşan TRT EBA Anaokulu, çocuklar için özgün içerikler sunuyor. Takvim bölümünde tarih, mevsim, gün kavramları, şekiller ve renklerle anlatılarak çocukların güne tıpkı okuldaymış gibi başlaması sağlanıyor.

Etkinlik kuşağında ise; Türkçe, matematik, fen, müzik, drama, sanat ve oyun etkinlikleri okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulamalarla anlatılıyor. Birçok materyal, oyuncak ve görsel malzemenin kullanıldığı bu kuşakta, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim müfredatı takip ediliyor. Stüdyo ortamında çekilse de stüdyoya gelen kimi zaman bir köpek kimi zaman kuklalar ekran başındaki miniklere eğlenceli bir eğitim sunuyor.

Ailece bölümünde ise Çocuk Gelişimi Uzmanı Prof. Dr. Belma Tuğrul, aile içi iletişim hakkında anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat edilmeli, ev içi kurallar, çocukların kişilik gelişim süreçleri gibi okul öncesi yaş grubuna ait pek çok konuda bilgiler paylaşılıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Motosiklet sürücüsü araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
24 Aralık 2020 12:20		 'Milli İrade istiyorsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirebilir'
24 Aralık 2020 11:14
Erdoğan'dan cuma namazı sonrası vatandaşlara korona uyarısı
18 Aralık 2020 14:25		 Koronayla mücadelede doğal antibiyotik; Günde 3 kez tüketilebilir
14 Aralık 2020 23:06
İKM, tartıştığı komşusunun kulağını ısırarak kopardı
13 Aralık 2020 17:20		 3 köpeğin öldürülmesine ilişkin 3 personel açığa alındı
12 Aralık 2020 16:29
İletişim Başkanı Altun'dan İranlı siyasetçilere tepki
12 Aralık 2020 14:32		 FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi
08 Aralık 2020 20:55
Koronavirüs 22 yıllık öğretmenin eğitim aşkını engelleyemedi
08 Aralık 2020 19:54		 Karantinadaki sağlıkçı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu
08 Aralık 2020 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme başlatıldı22:50 - Cemal Enginyurt: Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum22:47 - Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı22:26 - İçinde tarih barındıran kanyon: İncesu22:22 - Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi22:11 - Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası
22:10 - 'İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir'22:08 - Virüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinin ortak özelliği var22:06 - Kovid-19 şikayeti başvuruları yüzde 50 azaldı22:03 - Sağlıkçıları şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı22:00 - Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli21:52 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
21:51 - 129 yıllık lise restore ediliyor21:49 - Hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi21:46 - Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı21:45 - Karantinada olması gereken kişi arkadaşını ziyarette yakalandı21:25 - 'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı
21:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça dersi hocası vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi
Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
Faiz kararı sonrası düşen dolar günü 7,56 TL'den kapattı
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
İngiltere'de gündem mutasyon sırasındaki Türk şoförlerin kahvaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çim adam 2
Gübretaş 3,5 milyon onsluk altın varlığı bulması 3
hamza yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması 1
vatan 1
Milas zeytinyağı 2
TÜİK'in 2021 asgari ücret önerisi 3
izindeyken sözlüğe musallat olmak 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 12
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 13
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
SON İLANLAR
Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam