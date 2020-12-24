1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek, son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti- Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi
 24 Aralık 2020 21:46
+Aa- Yazdır
Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında MKE Ankaragücü önemli fırsatlar yakalarken, Beşiktaş rakip kalede tehlikeli olamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın 61. dakikasında Domagoj Vida'nın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 3 puanın sahibi oldu.

Son 6 maçta 5. galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar, bu sürede sadece Aytemiz Alanyaspor'a kaybetti. Ligdeki 13. maçını oynayan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.

- Deplasmanda ilk kez kalesini gole kapattı

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi.

Bu karşılaşmadan önce dış sahada oynadığı 6 maçta da kalesini kapatamayan ve toplam 15 gol yiyen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı.

- Vida gol atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, geçen haftadan sonra MKE Ankaragücü ağlarını da havalandırdı.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şık bir gol atan Vida, Ankara deplasmanında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

- Beşiktaş'ın gol itirazı

Karşılaşmanın 23. dakikasında Beşiktaş'ta Cyle Larin fileleri havalandırırken, maçın hakemi Halis Özkahya, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Top filelere gitmeden önce düdüğünü çalan Özkahya'ya Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, yoğun itirazda bulundu.

- MKE Ankaragücü 3 maç sonra yenildi

MKE Ankaragücü, 3 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan başkent temsilcisinin iyi gidişatını Beşiktaş durdurdu.

Sarı-lacivertliler, 13 maç sonunda 9 puanda kaldı.

- Beşiktaş yine kaybetmedi

Beşiktaş, rakibi karşısındaki uzun süreli yenilmezlik serisini de sürdürdü.

MKE Ankaragücü'ne son olarak 13 Şubat 2011'de kaybeden siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi
24 Aralık 2020 18:33		 Ali Koç'tan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ziyaret
24 Aralık 2020 12:49
Cenk Tosun, Süper Lig'e geri dönüyor
23 Aralık 2020 08:23		 Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan koronaya yakalandı
22 Aralık 2020 13:26
Trabzonspor'un Eski Başkanı hayatını kaybetti
22 Aralık 2020 08:28		 TFF Başkanı: Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor
21 Aralık 2020 23:32
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
21 Aralık 2020 18:49		 Sergen Yalçın'la iç sahada ilk kez üst üste 4 galibiyet
20 Aralık 2020 21:08
Erol Bulut'tan istifa açıklaması!
19 Aralık 2020 22:52		 Fenerbahçe'nin galibiyet serisine Gaziantep freni
19 Aralık 2020 21:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme başlatıldı22:50 - Cemal Enginyurt: Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum22:47 - Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı22:26 - İçinde tarih barındıran kanyon: İncesu22:22 - Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi22:11 - Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası
22:10 - 'İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir'22:08 - Virüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinin ortak özelliği var22:06 - Kovid-19 şikayeti başvuruları yüzde 50 azaldı22:03 - Sağlıkçıları şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı22:00 - Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli21:52 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
21:51 - 129 yıllık lise restore ediliyor21:49 - Hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi21:46 - Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı21:45 - Karantinada olması gereken kişi arkadaşını ziyarette yakalandı21:25 - 'TRT EBA Anaokulu' yayın hayatına başladı
21:24 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça dersi hocası vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi
Yavaş: Hemşehrilerimizden özür diliyorum
Merkez Bankası faizleri 200 baz puan artırdı
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
Faiz kararı sonrası düşen dolar günü 7,56 TL'den kapattı
Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Türk mühendislerin geliştirdiği eSIM tanıtıldı
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun arkadaşıyla kaçtı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
İngiltere'de gündem mutasyon sırasındaki Türk şoförlerin kahvaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Friedrich Nietzsche 3
vatan 1
hacı bektaş-ı veli 1
izindeyken sözlüğe musallat olmak 2
lg'nin otomobil üreteceğini açıklaması 4
Kendini olduğundan farklı göstermek 5
Büyümez ölü çocuklar 2
Diyanet'ten Türkçe İbadet ve Ezan Açıklaması 4
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 12
sistem 1
SON İLANLAR
Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam