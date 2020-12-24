Beşiktaş, başkentte 3 puanı tek golle aldı

BAKAN KOCA: SİNOVAC AŞISI İLK PLANDA 3 MİLYON OLARAK GELECEK Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek. Toplam şubat ayı sonuna kadar 50 milyon gibi bir sözleşme yapıldı. 3 milyon ilk partinin pazartesi sabah Türkiye'de olacağını söyleyebilirim. Biontech-Pfizer aşısı mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. ocak ayında zannediyorum 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak.