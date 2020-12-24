129 yıllık lise restore ediliyor
|24 Aralık 2020 21:51
|+Aa- Yazdır
Bursa'da 2. Abdülhamid Han tarafından 1891 yılında yaptırılan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihi binaları, aslına uygun olarak restore ediliyor.
Tarımsal alanda modern çalışmalarda bulunulması amacıyla 1885 yılında 26 bin dönüm arazide inşasına başlanan okulun yapımı, 1891'de tamamlandı.
Bursa'nın Osmanlı topraklarına katıldıktan sonraki ilk sancak beyi olan Murat Hüdavendigar'dan adını alarak "Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi" ismiyle açılan okulda, aradan geçen yaklaşık 129 yılda, Türk tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi için deneysel çalışmaların yanı sıra üretim faaliyetleri gerçekleştirildi.
2015'te Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismini alan okulun restorasyonu, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun olarak yapılıyor.
Lisenin yerleşkesindeki çiftlikler ve tarım arazilerinde üretim faaliyeti sürüyor. Burada elde edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürü Ali Altınoğlu, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarına hızlı ve titiz bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
Kentin köklü eğitim kurumlarından olan lisenin yerleşkesinde tarihi tescilli 3 bina bulunduğunu belirten Altınoğlu, "Bunların ikisinde çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü binanın restorasyonuna ise diğerleri tamamlandıktan sonra başlanacak. Çevre düzenlemeleriyle 2021 sonunda burayı eğitim öğretime açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Altınoğlu, restorasyon çalışması sırasında geçmişteki projeleri de incelediklerini aktardı.
Restorasyon projesinde öngörülmeyen bir durum olduğunda gerekli izinlerin alınabileceğini dile getiren Altınoğlu, "Buradaki çalışma tamamen restorasyon kurallarına uygun ilerliyor. Çalışmalar, ihalede bu işle alakalı iş bitirme belgesi bulunan, bunu daha önceden yapmış firmalar tarafından yürütülüyor." bilgisini paylaştı.
Öğrencileri teknisyen unvanıyla mezun ediyorlar
Okul müdürü Ali Cihan ise lisede "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı", "Laboratuvar", "Gıda" ile "Tarım" alanları olmak üzere 4 branşta 550 öğrenci mevcuduyla hizmet verdiklerini belirtti.
Cihan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin devam ettiğini, henüz restorasyona alınmayan binanın da kullanımda olduğunu bildirdi.
Öğrencilerinin teknisyen unvanıyla mezun olduğunu anlatan Cihan, "Restorasyon çalışmasıyla beraber ecdat mirası olan bu güzel eser, yeniden öğrencilerimize modern haliyle, eski ve tarihi dokusuna dokunulmadan eğitim öğretimine devam edecek." dedi.
Ali Cihan, liseden mezun olanların, tarım ve hayvancılık sektöründe uzman ziraatçılar olarak Türk tarımına hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Okulda, özellikle Marmara Bölgesi'nde çiftçilikle uğraşan ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğünü aktaran Cihan, şöyle konuştu:
"Okulumuz şu anda yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu. Öğrencilerin tarım alanında uygulama yerleri müsait. Şu anda dört sera peyzaj alanında, fidecilik konusunda Bursa'nın toprağının bereketli olması hasebiyle dört mevsim ürün aldığımız bu topraklarda yetiştirilebilecek tüm ürünler konusunda, modern tarımla beraber eğitimler veriliyor. Hayvancılık konusunda Bursa'da süt üreticiliği, inek yetiştiriciliği, damızlık hayvan yetiştiriciliği, et hayvanı konusunda da hayvan sağlığıyla ilgili öğrencilerimiz eğitimlerini alıyor. Döner sermaye işletmesi aracılığıyla okulumuz özel sektörle iş birliği yapıyor, öğrencilerimiz okulumuzdaki üretim faaliyetlerine öğretmenleriyle eşlik ediyorlar."
Cihan, kuruluşundan bu yana okulun Türk tarımına binlerce ziraatçi yetiştirdiğini sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı
24 Aralık 2020 21:17
|Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak
24 Aralık 2020 20:48
|Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek
24 Aralık 2020 19:19
|Korona partisine polis baskını: 20 kişiye 63 bin lira ceza
24 Aralık 2020 18:52
|Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
24 Aralık 2020 18:48
|Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi
24 Aralık 2020 17:43
|Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı
24 Aralık 2020 16:01
|HSK'nın mazeret kararnamesi yayımlandı
24 Aralık 2020 15:10
|İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu
24 Aralık 2020 13:38
|Diyanet uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı düzenleyecek
24 Aralık 2020 12:27