Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
|24 Aralık 2020 21:52
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Erzurum'da kar yağışının ardından ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde, sokak ve yollarda buzlanma oluştu.
Belediye ekipleri, kentte tuzlama ve buz temizleme çalışması yürütüyor.
Ardahan ve Ağrı'da ise soğuk hava nedeniyle dere ve nehirler buzla kaplandı.
Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlarda ise güzel manzaralar oluştu.
Kars'ta da dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve ırmaklar buz tuttu.
Tarihi yapılarda güzel manzaraların oluştuğu kentte, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştı.
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