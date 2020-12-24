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Virüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinin ortak özelliği var

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz, PCR testi ile tanı konulan yaklaşık 40 koronavirüs hastası çocukta D vitamini düzeyi üzerine çalışma yaptıklarını ve bu hastaların yüzde 72'lik gibi bir kısmında D vitamini eksikliği ya da yetersizliğinin saptandığını söyledi.
 24 Aralık 2020 22:08
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Virüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinin ortak özelliği var

Dicle Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yılmaz ve Doç. Dr. Velat Şen, kentte koronavirüse yakalanan 40 çocuk üzerinde çalışma yaptı. Klinikte yapılan çalışmalarda çocukların yüzde 72'sinde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği tespit edildi. Çalışma, dijital yayın yapan bilim dergisi 'Pediatric Pulmonology'de de İngilizce olarak yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan da alınan izinle bu çalışma, dünyada koronavirüslü çocuklar üzerine yayımlanan ve D vitaminiyle ilgili ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. Dr. Kamil Yılmaz, yaptıkları çalışmada 40 hastada D vitamini düzeyi çalışıldığını belirterek, "Aynı zamanda polikliniklere başvurmuş ama herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocukların 45'inde, yaş ve cinsiyetle eş değer olanlarla yaptığımız bir taramada ise bu hastaların da sadece yüzde 25'lik kısmında D vitamini düşüklüğü olduğunu tespit ettik. İki grubu kendi arasında kıyasladığımızda Covid-19 hastalarında anlamlı oranlarda D vitamini düşüklüğünün daha fazla olduğunu tespit ettik" dedi.

'D VİTAMİNİ DÜŞTÜKÇE ATEŞ DAHA FAZLA OLUYOR'

Yaptıkları çalışmada D vitamini eksikliğinin aslında hastalığın şiddetiyle bir korelasyon göstermediğini sadece ateşle negatif korelasyon gösterdiğini saptadıklarını ifade eden Yılmaz, "Yani D vitamini düştükçe ateşin daha fazla olacağını tespit ettik ama onun dışında hastalığı hafif, orta ya da şiddetli geçirip geçirmeyeceğinde D vitamini düzeyinin herhangi bir faktör olmadığını ve etkilenmediğini tespit ettik. Yalnız bu çalışmalar henüz çok yeni. Kısıtlı hasta grubu ve sayıları üzerinden yapıldığı için şuan tüm dünyada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Daha geniş çalışmalar ve hasta grupları seçildiğinde bunlar için daha kesin ifadeler kullanılabilir. Ön çalışma olarak bizim sadece D vitamini düzeyinin Covid-19 hastalarında yaklaşık yüzde 72'lik kısmında düşük olduğunu tespit ettik diyebiliriz" diye konuştu.

'GÜNEŞ IŞIĞINDA HAFTADA 3 GÜN YARIM SAAT'

D vitaminiyle ilgili en doğal kullanımın güneş ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuğun haftada 3 gün yarım saat güneş ışığında kalmasına dikkat edilmeli. Covid-19 kendi dinamiğini kendi içinde barındıran ve henüz fizyopatolojisi aydınlatılmamış bir hastalık olduğu için D vitaminin sadece düşük olduğunu tespit ettik. Çalışma, Pediatric Pulmonology adlı bir yurt dışı hakemli dergide de yayınlandı. Sanırım koronavirüs hastası çocuklarla ilgili şuana kadar yapılmış ve yayınlanmış ilk çalışma ama şuan çok merkezli olarak bu çalışmanın devam ettiğini düşünüyoruz. Gelecek çocuklarla ilgili çalışmalarda bunun daha desteklenebilir olabileceğini ya da bulduğumuz sonucun belki de gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıkabilir. Sonuçta bilimde net ve kesin ifadeler yoktur ama şu an D vitamini düzeyinin düşük olduğunu tespit ettiğimizi söyleyebiliriz."
DHA
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