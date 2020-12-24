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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 649,2 milyar liraya geriledi.
 24 Aralık 2020 22:47
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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 807 milyon 822 bin lira azalarak 3 trilyon 652 milyar 987 milyon 281 bin liradan, 3 trilyon 649 milyar 179 milyon 459 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,36 azalışla 1 trilyon 550 milyar 384 milyon 70 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,25 azalarak 1 trilyon 969 milyar 382 milyon 15 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 654 milyon dolar artarak 261 milyar 742 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 234 milyar 102 milyon dolar olurken, bunun 147 milyar 602 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 500 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,29 azalarak 637 milyar 524 milyon 254 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,47 azalışla 557 milyar 272 milyon 230 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,01 azalışla 192 milyar 911 milyon 151 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 339 milyon 75 bin lirası konut, 7 milyar 594 milyon 479 bin lirası taşıt ve 376 milyar 590 milyon 700 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Aralık ile biten haftada 22 milyar 123 milyon 546 bin lira azalarak 3 trilyon 496 milyar 372 milyon 478 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,51 artış gösterdi.

Kredi hacmi rakamları açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre de sektörün kredi hacmi 18 Aralık ile biten haftada 27 milyar 11 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 635 milyar 924 milyon liradan 3 trilyon 608 milyar 913 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 27 milyar 983 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 528 milyar 396 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Aralık ile biten haftada 2 milyar 95 milyon lira azalarak 673 milyar 810 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 278 milyar 640 milyon lirası konut, 11 milyar 412 milyon lirası taşıt ve 383 milyar 756 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 27 milyon lira azalarak 594 milyar 560 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,98 gerileyerek 138 milyar 928 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 89 milyon lirası taksitli, 75 milyar 838 milyon lirası taksitsiz oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 177 milyon lira azalarak 151 milyar 230 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 112 milyar 635 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 316 milyon lira artarak 759 milyar 743 milyon lira oldu.
Anadolu Ajansı
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