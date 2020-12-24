Cemal Enginyurt: Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Enginyurt geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye geçmiş "Özellikle DP'yi seçtim çünkü başka partiye geçmiş olsam para aldı, ihale aldı diyeceklerdi" demişti.

Ordu, Cemal Enginyurt'u nasıl bir insan yaptı?

Ordu bana göre Türkiye'nin incisi. Ordulu olmak benim için sevda ve duyguların en güzeli. Altınordu'da yoksul bir ailenin tek erkek evladı olarak dünyaya geldim. Zor şartlarda yaşadık. O şartlara rağmen Ordu'da insanca yaşadık.

Nasıl ve neden ülkücü oldu?

Babam hapisten Ecevit affıyla çıktı. Ve o nedenle CHP'li oldu. Beni kimse ülkücü yapmadı. Mahallede sanat okulunda okurken solcular bir gurubu kovaladı. Bir gün kovalanan gruba dedim ki "Sizi neden kovalıyorlar", onlar da "Biz ülkücüyüz, diğerleri komünist" dedi. Ve o zaman ben de "Mahallemizin itibari zedeleniyor." dedim. Ve mahallemizin kalabalık solculardan korumak için ülkücü oldum.

Mahallede dayak yiyen solcular olsaydı onlara katılır mıydı?

Muhtemelen dayak yiyen onlar olsa katılırdım. Ülkücü olurken idolajik hedeflerini bilerek olmadım sonuçta. Bir gün biri bana "Sıra arkadaşın komünist" dediler. Ben de gittim "Sen komünistmisin" dedim. O da bana "Cemal komünist ne demek önce onu söyle" dedi. Ben de kaldım öyle, bilmiyorum. Sonra gidip Karl Max'ın kitabını aldım komünistliğin ne demek olduğunu öğrendim. Sonra bana arkadaşın komünist diyenlere "Hayır benim arkadaşım Atatürkçü" dedim.

Cemal Enginyurt 14 yaşında hapse atılmak için neyle suçlandı?

Ülkenin komünist olacağına inanarak, ezanın susmasını bayrağın indirilmesini düşünüp o hareketle heycanlandı. Hiç geri dönüş sergilemeden en sert mücadeleler verdim. Bugünden bakıp o zamanı değerlendirmek yanlış olur. Empati kurmak lazım.

12 Eylül'de gördüğünüz işkencenin hesabını sorabildiniz mi?

Cezaevinde Fransızca öğrenmeye başladım. Ve ben buradan çıkıp milletvekili olup 12 Eylül'ün hesabını soracağım dedim. Cezaevinden çıkıp liseyi bitidim. Benimle o zaman dalga geçen arkadaşlara iş vermeyi nasip oldu. Benim dualarımın Kenan Evreni o halde görünce kabul olduğunu gördüm.

12 Eylül darbesinden kim kazançlı çıktı?

ABD ve kapitalistler kazandı. Deniz Gezmiş "Kahrolsun ABD" diyerek sandalyesine tekme atıyor. Türk türkle neden kavga etti? Yeni nesil gençlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin ortak paydasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu büyük bir devlettir.

Türkiye'de sol siyaseti artık sağcılar mı yönetiyor?

Solcuların yönetmediği kesin. Sosyal demokrasiye inansalar, laikliğe inansalar kendi içlerindekilere davranmazlar. Abdullah Gül'e gösterdikleri hoşgörüyü başka birine göstermiyorlar. Mansur Yavaş'a gösterdikleri hoşgörüyü başka bir belediye başkanına göstermiyorlar. Deniz Gezmişlerin, Ecevitlerin mücadelesini, Deniz Baykal'ın duruşunu örnek almalılar

Devlet Bahçeli, Cemal Enginyurt'tan kim ve ne uğruna vazgeçti?

"SAYIN BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKINA AK PARTİLİLERDEN DAHA ÇOK BAĞLI"

Cumhur ittifakıyla ilgili hiçbir zaman sayın Cumhurbaşkanına ve ittifaka karşı kötü bir şey demedim. Ben Ordululara Cumhurbaşkanı için Erdoğan'ı ama milletvekili için beni seçin dedim. Benim oy aldığım kesimin büyük kısmı AK Partili. Biz Tarım Bakanına bir kötü bişey demedik. Eminim ki ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne de Tarım Bakanı Pakdemirli benim gitmemi istemedi. Sayın Bahçeli'nin etrafındakiler benim cumhur ittifakına zarar vereceğimi düşündüğü için öyle yansıttılar. Sayın Bahçeli Cumhur İttifakına AK Partililerden daha çok bağlı.

Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanlığı için verdiğiniz mücadeleden pişman mısınız?

Birçok kavga ile mahkemelik olarak sayın Bahçeli için mücadele ettim. Pişman değilim. Kendisinin doğru kişi olduğunu düşündüğüm için bu mücadeleyi verdim.

Neden Devlet Bahçeli'nin yerine Alparslan Türkeş'in fotoğrafını koydu?

"ELMA ŞEKERİ ELİNDEN ALINMIŞ ÇOCUK DEĞİLİM"

MHP beni ihraç edince haklı olarak Türkeş'in başbuğu ve kurucumuz olan birinin resmini indiremem. 82 bin oy alıp Orduluları temsil eden biriyim .Elma şekeri elinden alınmış çocuk değilim ki ben. Bir kenarda bekleyemezdim.

Cemal Enginyurt İbret-i alem olsun diye mi MHP'den ihraç edildi?

"İBRET-İ ALEM OLSUN DİYE MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİM"

"Bahçeli, Enginyurt'u çok sevmesine rağmen ona bunu yaptı" görüşüyle atıldım. Benim Zekariye Öz'ü kaçırdığımı söylediler. Zekeriya Öz bu ülkeden kaçmadı ki. Elinde pasaportla gitti. Bu üllkeye ihanet her kimse şerefizdir. Zekariya Öz'de FETÖ'cüdür.

Alaattin Çakıcı ve Devlet Bahçeli arasında nasıl bir ilişki var?

Alaattin Çakıcı'ya sahip çıkan bir irade şerefsiz FETÖ'cüler tarafından içeri atılmış onlarca yıl vermiş Kürşat Yılmaz ve Abidin Bilgin gibi ülküdaşlara da sahip çıkmalı.

AK Parti, MHP'ye saygı duyuyor mu?

AK Partililer MHP'yi sevmiyor. MHP'ye yakın olan bir sendikadaki insanlara baskı yapılıyor şu sendikaya geç diyor. AK Parti, MHP'ye her zaman bir duvar örmüştür.

MHP'de siyaset yaparken vicdanınız rahat mıydı?

Ben orada siyaset yaparken zaten birçok eleştirileri gündeme getirdim. Milletvekiliğimde konuşmanın bedelini atılarak gördüm. KYK'lı çocukların derdini kime anlatıcaz. Faiz silenecek borçlar kaldırlacak. EYT'nin nesini araştıracağız. İnsanların durumu ortada.

Cumhur İttifakı, Meral Akşener'i bitirmeye mi çalışıyor?

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HDP kapatılmalı mı?

"HDP ÜLKEYİ KAMPLAŞTIRIYOR"

Cemal Enginyurt olarak HDP'yi her zaman PKK sevicisi olarak gördüm. Ben bunları söylerken kimseden bir ses çıkmıyordu. Bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. HDP ısarla ülkede kürt sorunu var diyor. Adalet yoksa Türkiye'de yok. HDP ülkeyi kamplaştırıyor. Dağda öldürülen şerefsiz için veryansın ediyor. Kürt kardeşlerimiz neden HDP'de ısrar ediyor. Demokrat Parti var artık oylarını buraya bekliyorum ve HDP kapatılsın diyorum

Recep Tayyip Erdoğan sizin için ne ifade ediyor?

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANIYORUM"

Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum. Heyacanı hala aynı. Birçok konuda eleştirmeme rağmen Başkanlık için tek kişidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık iddiası olan tek liderdir. Diğerlerine iktidarı versen 350 km hızla kaçarlar

Cemaatlere bakış açınız nedir?

Allah dostu olduğuna inandığımız birçok cemaati FETÖ'cü gibi algılarsak yanlış olur. Cemaatlerin birçoğu samimidir.

FETÖ ile hiç bağlantınız oldu mu?

Fethullahçılar sevmez beni hiçbir şekilde bağım yok. Onlar içinde olan çok iyi insanlar var. Bunların kahvaltılarına kim gitmedi. Kim yemeklerini yemedi. Şimdi ben merak ediyorum FETÖ ile ilgili birgün hapse girecekler dedim. Sayın Bahçeli beni dinsiz ilan ettileri. O zamanlar Erdoğan'a kinim nefretim büyüktü zaten.Bunlara topyekün vatan hainisin demek ahlaki değerlere sığmaz.

Hangi Cemal Enginyurt gerçek?

55 yaşındayım. Beni tanıyan herkes bir damla alkol almadığımı bir dal sigara içmediğimi gayet iyi bilir. Sabahattin Önkibar balık lokantasına gelir içerlerdi. Ben de yanlarında otururdum. Önkibar'ın ruhi dengesinin bozulduğunu düşünüyorum.Allah sağlık sıhhat versin.

Ettiği küfürler Cemal Enginyurt'a ne kadara mal oldu?

Ettiğim küfürler şu ana kadar bana 40 bin liraya mal oldu