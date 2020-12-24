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İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İngiltere'de düzenlenen müzayededen satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili sahtecilik incelemesi başlatıldı.
 24 Aralık 2020 22:52
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İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İngiltere'de düzenlenen müzayededen aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu belediyenin Saraçhane'deki binasında sergileniyor. Ancak İtalyan ressam Bellini'ye ait olan tabloyla ilgili tartışmalar sürüyor.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, ihbarlar üzerine İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderdi. Tablonun incelenmesi istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han'ın tablosuyla ilgili, 'sahte' diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor.

Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık.

Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız. Cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum."

540 yıllık portre Fatih Sultan Mehmet'in bilinen 3 tablosundan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabloyu haziran ayındaki açık artırmada 6,5 milyon liraya satın almıştı.
TRT
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