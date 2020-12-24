1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu, Akit muhabirinin sorusunu reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı sırasında Akit TV muhabirinin sorusunu, "Temsil ettiğin kurum bir gazete kimliği taşımıyor. Dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermeye tenezzül dahi etmem" ifadeleriyle reddetti.
 24 Aralık 2020 23:18
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İBB, görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı

'Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay' başlıklı toplantı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenledi.

'Dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermem'

İmamoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Akit TV'den soru yönelten muhabire şunları söyledi:

"Şahsını tanımam. Ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliği taşımıyor. Televizyonunuzu bilemem. Bu kimliği taşımıyor aynı ismi taşıdığınız için. Bugünkü Akit gazetesinin manşetinin altındaki haberi okudunuz mu? 'Hayvan Ekrem' yazıyor. Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. Niye? 16 milyonun yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda haber yapma biçimi ve kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
20 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
25 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
25 Aralık 2020 00:01		 BBP Genel Başkanı Destici Ahmet Davutoğlu ile görüştü
24 Aralık 2020 23:12
İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme başlatıldı
24 Aralık 2020 22:52		 Cemal Enginyurt: Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum
24 Aralık 2020 22:50
Sağlıkçıları şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
24 Aralık 2020 22:03		 Kılıçdaroğlu: İntihal yapan birisi AYM'ye üye olarak atanamaz
24 Aralık 2020 21:20
AK Parti'li Çelik'in 'ambulans uçakla nakil olacağı' iddiası
24 Aralık 2020 20:39		 Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
24 Aralık 2020 20:18
Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı gelecek
24 Aralık 2020 20:01		 Aşılar pazar gecesi yola çıkıyor, aşı yüzde 91 etkili
24 Aralık 2020 19:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?00:01 - 25 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Saçları her gün sıcak suyla yıkamak zarar verir23:48 - Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı23:30 - İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı23:21 - Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
23:18 - İmamoğlu, Akit muhabirinin sorusunu reddetti23:12 - BBP Genel Başkanı Destici Ahmet Davutoğlu ile görüştü22:52 - İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme başlatıldı22:50 - Cemal Enginyurt: Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorum22:47 - Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı22:26 - İçinde tarih barındıran kanyon: İncesu
22:22 - Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi22:11 - Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası22:10 - 'İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir'22:08 - Virüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinin ortak özelliği var22:06 - Kovid-19 şikayeti başvuruları yüzde 50 azaldı
22:03 - Sağlıkçıları şikayet dilekçelerinin yerini teşekkür dilekçeleri aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?
25 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Görülmesi gereken yerler 3
son sigara 1
Üst dudağını yukarı kaldırıp burnunla koklamak 1
dünyanın merkezine doğru 1
Barcelona'nın Özkan Sümer için başsağlığı mesajı 1
uyuşturucu kaçakçısından vergi almak 5
Çim adam 2
24.12.2020 pfdk kararları 1
dünyanın en yalnız ağacı 3
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
SON İLANLAR
Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Selçuk Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ortadoğu Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Güvenlik Görevlisi 9 İşçi Alacak- İptal Edildi
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Van Tuşba Kent Hizmetleri 5 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 16 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Mataş Turizm Eğitim Sağlık Danışmanlık Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam