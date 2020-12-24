İmamoğlu, Akit muhabirinin sorusunu reddetti
|24 Aralık 2020 23:18
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İBB, görevde bulunduğu 18 aylık sürecin değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu ve belediyenin yönetim kadrosunun katıldığı
'Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay' başlıklı toplantı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenledi.
'Dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma cevap vermem'
İmamoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Akit TV'den soru yönelten muhabire şunları söyledi:
"Şahsını tanımam. Ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliği taşımıyor. Televizyonunuzu bilemem. Bu kimliği taşımıyor aynı ismi taşıdığınız için. Bugünkü Akit gazetesinin manşetinin altındaki haberi okudunuz mu? 'Hayvan Ekrem' yazıyor. Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. Niye? 16 milyonun yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen, bu konuda haber yapma biçimi ve kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem."
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