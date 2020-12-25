25 Aralık 2020 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31345

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3326

Ekli "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 111 inci ve 120 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beşi" ibaresi "on beşi" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "on" ibaresi "beş" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Hazine Müsteşarlığından" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığından" şeklinde değiştirilmiş, "Hazine Müşteşarlığmca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiş, "Hazine Müsteşarlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait mali tablolarını Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili kuramlara sunulmak üzere hazırlamak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kanun tasarısı, kanun teklifi, yönetmelik, tebliğ, yönerge" ibaresi "mevzuat taslakları" şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "önerileri" ibaresi "önergeleri" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "ve gelişmeleri izlemek" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendine "saklı kalmak kaydı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "bu bankaların" ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan "yetkilerini kullanmak" ibaresi "yetkilerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek" şeklinde değiştirilmiş, (i) bendinde yer alan "bankanın ve/veya iştiraklerin" ibaresi "bu bankaların ve/veya iştiraklerinin" şeklinde değiştirilmiş, (j) bendinde yer alan "İflasına karar verilen bankanın" ibaresi "İflasına karar verilen bu bankaların" şeklinde değiştirilmiş, (m) bendinde yer alan "İflas eden iştiraklerin" ibaresi "Bu bankaların iflas eden iştiraklerinin" şeklinde değiştirilmiş, (n) bendinde yer alan "Faaliyet izni kaldırılan bankaların" ibaresi "İflasına karar verilen bu bankaların" şeklinde değiştirilmiş, ,aynı fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (s) bendi (ş) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"s) Cumhurbaşkanlığınca Fonun takibine verilen uluslararası uyuşmazlık konusu dava, takip, tahkim ve benzeri süreçlerin yürütülmesi, bu süreçlerin takibiyle ilgili olarak yerli ve/veya yabancı avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınması, vekalet ücreti, yargılama giderleri ve sürecin takibine yönelik yapılacak tüm harcama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi hususunu Kurulun onayına sunmak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası" ibaresi "Borsa İstanbul A.Ş." şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (6) numaralı alt bendinde yer alan "29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi" ibaresi "13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi" şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin (10) numaralı alt bendinde yer alan "6762 sayılı Kanun" ibaresi "6102 sayılı Kanun" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "6762 sayılı Kanunun 324 üncü maddesi" ibaresi "6102 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"f) Diğer kanunlarla Fona verilen görevleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve kıyasen uygulanmak üzere yerine getirmek."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Merkez Bankası, BDDK ile Hazine Müsteşarlığının" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ile BDDK'nın" şeklinde değiştirilmiş, (d) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanı tarafından" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan "Finansman Daire Başkanlığı" ibaresi "gerektiğinde diğer hizmet birimleri" şeklinde değiştirilmiş, (f) bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan "BDDK'dan talep etmek" ibaresi "BDDK'dan talep etmek, denetimler sonucunda hazırlanarak Fona gönderilen rapor ve mütalaalardaki tespitler doğrultusunda bankalar nezdinde gerekli işlemleri yapmak" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (i) bendi (m) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"f) İhtiyaç duyulan minimum Fon rezerv tutarını hesaplamaya ve izlemeye yönelik çalışmalar yapmak."

"i) Kanuna tabi kuruluşlar bazında Fona aktarılan bilgi, belge ve istatistikleri kullanarak mevduat sigortacılığı ve risk izleme fonksiyonlarına yönelik işlemler yapmak.

j) Bankalar tarafından gönderilen sigortaya tabi mevduat/katılım fonlarına ilişkin tablolar ile prim tahsilatına esas tabloların takip, kontrol ve konsolidasyonunu yapmak, bankaların prim oranlarını ve ödeyecekleri sigorta primlerini belirlemek ve Finansman Daire Başkanlığına gerekli bildirimlerde bulunmak.

k) Kanunun 62 nci maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların Fona devir işlemlerini yürütmek, hak sahipleri tarafından yapılan başvurulan cevaplandırmak, bankalann iade taleplerini değerlendirmek.

l) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin mevduat sigortacıları ile iletişim ve işbirliğini sağlayıcı faaliyetleri, diğer hizmet birimleri ile koordinasyon içerisinde yürütmek."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"g) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararlan, yaptığı düzenlemeler ile bunlann ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden ve Fonun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştınlmasını ve değerlendirilmesini de içeren bir faaliyet raporunu, 3 aylık ve diğer periyodik raporlan tüm Fon birimleri ile koordineli olarak hazırlamak, yıllık faaliyet raporunun, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve ilgili kurumlara sunulmasını sağlamak."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Fon Kuruluna" ibaresi "Kurula" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Fon Kuruluna" ibaresi "Kurula" şeklinde değiştirilmiş, (m) bendine (5) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiş, aynı fıkraya (t) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (u) bendi (ü) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"6) Hisselerinin üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi halinde imzalanan hisse devir sözleşmeleri ve devir protokolleri kapsamındaki tazmin taleplerini sonuçlandırmak."

"u) Kanunun yayımı tarihinden sonra iflasına karar verilen bankaların;

1) Kanunun 106 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca iflas dairesi ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek.

2) Bankanın ve/veya iştiraklerinin iflas idarelerinde görev yapacak kişileri Kurula önermek, Fon Kurulu kararma istinaden gerekli işlemleri yapmak.

3) Oluşturulacak iflas idarelerine, müflis bankanın menkul mallan ile evrakının korunması, tasnifi ve inceleme çalışmaları ile kayıt düzeninin kurulması ve tasfiyenin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak.

4) İflas masalarının aktifindeki paralarla tahsil ettiği paraların muhafaza ve nemalandınlması ile ilgili esasları tespit etmek.

5) Bu bankaların iflas eden iştiraklerinin 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak olan alacaklılar toplantılarına varsa Fon ve/veya müflis banka alacağını temsilen katılacak olan temsilciyi ve yetkilerini belirlemek, Kurulun onayına sunmak ve Fon Kurulu kararma istinaden gereken işlemleri yapmak.

6) İflasına karar verilen bu bankaların tasfiyelerinin tamamlanmış ancak iflas veya tasfiye masa alacaklarının tahsil edilememiş olması halinde Kanunun 133 üncü maddesine göre açılabilecek davalar için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili dairelerden temin etmek suretiyle gereğini yapmak."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "intikal eden" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi Fona intikal eden" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "gerekli karar taslaklarını hazırlayarak" ibaresi "işlemleri yürütmek ve gerekli önergeleri hazırlayarak" şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan "yapılması gerekli işlemlere ilişkin karar taslaklarını" ibaresi "yapılacak işlemleri yürütmek ve gerekli önergeleri" şeklinde değiştirilmiş,

(d) bendinde yer alan "karar taslaklarını" ibaresi "önergeleri" şeklinde değiştirilmiş,

(e) bendinde yer alan "ve Fona devredilen bankalardan satılanlar ve devredilenler için yapılan hisse devir sözleşmeleri ve devir protokolleri kapsamındaki tazmin taleplerini sonuçlandırmak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan "beliren" ibaresi "bulunan" şeklinde değiştirilmiş, (g) bendinde yer alan "karar taslaklarını" ibaresi "önergeleri" şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan "Kurul kararma" ibaresi "Fon Kurulu kararına" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (n) bendi (ö) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"n) Her ne suretle olursa olsun iştirak bankalarını veya banka hisselerini yönetmek, satmak, devretmek, birleştirmek, bölmek, yeniden yapılandırmak, tasfiyesine karar vermek, tasfiyesini yürütmek ve gerekli gördüğü her türlü işlemi yapmak üzere önergeleri hazırlayarak Kurula sunmak, Kurulca alınacak kararlan uygulamak.

o) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona devredilen veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldınlan bankalarda, bu bankalann Fona devrinden veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldmlmadan önce nitelikli pay sahibi olunup olunmadığı veya kontrolün elinde bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin işlemleri yürütmek."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Kurul kararlan" ibaresi "Fon Kurulu kararlan" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.