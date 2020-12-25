Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|25 Aralık 2020 02:57
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YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "itibaren" ibaresinden sonra gelmek üzere "aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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