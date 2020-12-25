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Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar.
 25 Aralık 2020 03:04
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Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik

25 Aralık 2020 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31345

CUMHUBAŞKANI KARARI

Karar: 2020/564

Bazı yükseköğretim kuramlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

24 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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