Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar.
|25 Aralık 2020 03:04
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25 Aralık 2020 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31345
CUMHUBAŞKANI KARARI
Karar: 2020/564
Bazı yükseköğretim kuramlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
24 Aralık 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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