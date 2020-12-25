1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı

İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanların akciğer tomografisi arasındaki inanılmaz fark gözler önüne serildi. 55 yaşındaki bir hastanın ilk tomografisinde akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Faydasına inanmadığı için ilaçları kullanmayan aynı hastanın hava yolları hava yerine sıvı ile doldu.
 25 Aralık 2020 06:15
+Aa- Yazdır
İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı

İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanların akciğer tomografi sonuçları arasındaki inanılmaz fark gözler önüne serildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 55 yaşında ve 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif bir hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarını göstererek ortaya koydu. Hasta pozitif haldeyken ilk akciğer tomografisine bakıldı. Tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Akabinde aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve 1 hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki akciğer tomografisine bakıldı. Sonuç ise ilaç kullanımının önemini ortaya çıkardı. Hastanın akciğer tomografisinde yaygın buzlu camların ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvı ile dolduğu gözlemlendi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Akciğer tomografisinde oluşan değişim ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Hasta kendini evde karantinaya aldı fakat sonradan öğrendik ki tereddüt ettiği için ilaçlarını kullanmayarak kendini evde tedavisiz bırakmış. Bu durumda hastada solunum yetmezliği olduğu için yoğun bakıma almak zorunda kaldık" dedi.

Özkaya, "Vatandaşların sağlık bakanlığımızın önerdiği bütün hastalara ücretsiz dağıtılan ilaçları kullanmakta tereddüt ettikleri için inanılmaz derecede akciğerlerinde harabiyet ve solunum yetmezliği ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Çünkü virüs enfekte ettikten bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlara ve konsolidasyona neden oluyor. Eğer zamanında tedaviye başlanmazsa, bu durum solunum yetmezliğine kadar gidip maalesef hastanın kaybına yol açıyor." uyarısında bulundu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı - Haritalı
25 Aralık 2020 06:30		 Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı
24 Aralık 2020 23:48
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
24 Aralık 2020 23:21		 Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi
24 Aralık 2020 22:22
Rize'de 183 yıllık tarihi konak kavgası
24 Aralık 2020 22:11		 'İlaç kullanılmazsa hastalık ağırlaşıp, sepsise neden olabilir'
24 Aralık 2020 22:10
Virüse yakalanan çocukların yüzde 72'sinin ortak özelliği var
24 Aralık 2020 22:08		 Kovid-19 şikayeti başvuruları yüzde 50 azaldı
24 Aralık 2020 22:06
Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli
24 Aralık 2020 22:00		 Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
24 Aralık 2020 21:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Konuşma terapistine 'Instagram' şantajı08:05 - Markette kağıt torba, internette paralı poşet08:00 - Aşı yoksa iş de yok07:54 - Vale hizmetlerine düzenleme getirildi07:45 - Orta Asya ülkeleriyle işbirliğimiz güçleniyor07:40 - Sudan sebeple kısıtlamayı ihlal edenleri polis affetmedi
07:30 - İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak07:10 - AK Parti, il kongrelerine Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek07:05 - Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler06:50 - Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım06:40 - Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün06:30 - Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı - Haritalı
06:15 - İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı03:48 - İstanbul'da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon03:07 - Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik03:04 - Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik03:00 - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
02:59 - OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
Aşı yoksa iş de yok
25 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
millet 1
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 3
yürüyen balık 5
mecburen 3
Görülmesi gereken yerler 3
Her şeye anlam yükleme çabası 1
jakaranda 2
soba yakmanın ciddi bir marifet olması 2
Zihin kontrol deneyleri 2
lg'nin otomobil üreteceğini açıklaması 4
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam