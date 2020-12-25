İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
|25 Aralık 2020 06:15
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İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanların akciğer tomografi sonuçları arasındaki inanılmaz fark gözler önüne serildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 55 yaşında ve 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif bir hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarını göstererek ortaya koydu. Hasta pozitif haldeyken ilk akciğer tomografisine bakıldı. Tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Akabinde aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve 1 hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki akciğer tomografisine bakıldı. Sonuç ise ilaç kullanımının önemini ortaya çıkardı. Hastanın akciğer tomografisinde yaygın buzlu camların ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvı ile dolduğu gözlemlendi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Akciğer tomografisinde oluşan değişim ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Hasta kendini evde karantinaya aldı fakat sonradan öğrendik ki tereddüt ettiği için ilaçlarını kullanmayarak kendini evde tedavisiz bırakmış. Bu durumda hastada solunum yetmezliği olduğu için yoğun bakıma almak zorunda kaldık" dedi.
Özkaya, "Vatandaşların sağlık bakanlığımızın önerdiği bütün hastalara ücretsiz dağıtılan ilaçları kullanmakta tereddüt ettikleri için inanılmaz derecede akciğerlerinde harabiyet ve solunum yetmezliği ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Çünkü virüs enfekte ettikten bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlara ve konsolidasyona neden oluyor. Eğer zamanında tedaviye başlanmazsa, bu durum solunum yetmezliğine kadar gidip maalesef hastanın kaybına yol açıyor." uyarısında bulundu.
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