Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları nedeniyle NATO kapsamında yürütülen harekatlarda, yaşanabilecek olası aksaklık ve sorunlar, ABD kaynaklı olarak kaydedilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım adımlarından NATO başta olmak üzere beraber yapılacak faaliyetlerin olumsuz etkileneceğine işaret etmişti. Türkiye yaptırımların NATO görevlerine engel olmaması konusunda gerekli tedbirleri alıyor.

Bu doğrultuda tedarik konusunda alternatifler üzerinde çalışılırken, ihtiyaçların milli imkanlarla karşılanması konusunda da faaliyetler hızlandırıldı. Ancak olası aksaklık ve sorunlarda yaptırım etkisi NATO nezdinde rapor edilecek.



ZAAFİYETE YOL AÇAR

ABD'nin yaptırımların NATO görevlerine etkisini biliyor olması gerektiğini kaydeden askeri kaynaklar, bu aksaklıkların devam eden NATO harekatlarında başta etkinliğin azalması, bilgi ve istihbarat toplama, işleme ve üretmeyle ilgili zaafiyetlere yol açabileceğine işaret etti. Yaptırımın sadece Türkiye'ye değil, NATO'ya da uygulandığı vurgulandı. Bunun Türkiye'yi zayıflatmak yerine başta milli savunma sanayii olmak üzere güçlendirdiği belirtilirken, savunma ihtiyaçlarının milli ürünlerle ikamesine kadar geçeçek sürede Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu silah araç-gereç açığını NATO ittifakı dışından kapatmak zorunda kalabileceğine dikkat çekildi.

Kıymet Sezer