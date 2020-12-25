1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler

Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. İrfan Fidan'ın Yargıtay'a seçilmesiyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ahmet Akça atandı
 25 Aralık 2020 07:05
+Aa- Yazdır
Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararnameyle 9 il ile bazı ilçelerin başsavcıları değiştirildi.

BİRÇOK KRİTİK SORUŞTURMAYI YÖNETTİ

Kararnamede en çok merak edilen İstanbul ve Ankara'ydı. İrfan Fidan'ın Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı görevindeydi. Yılmaz, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü ile birçok kritik soruşturmayı yöneten isimdi.

FETÖ'YE DARBE VURDU

Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi olmasıyl boşalan Ankara Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi. Akça, darbe girişimi ile FETÖ'nün yargı ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin önemli soruşturmalar yürüttü. Akça'nın yerine ise Ankara Başsavcıvekili Gökhan Karaköse getirildi..

ÜÇ İL'E YENİ BAŞSAVCI

Ankara'da görev yaptığı sırada FETÖ'nün darbe girişiminin en hareketli noktalarından birisi olan Polatlı ayağına yönelik soruşturmaları yapan Tolgahan Öztoprak, Mersin Başsavcısı oldu. Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de Gaziantep Başsavcısı oldu.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Görev yeri değişen diğer başsavcılar şöyle: Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri Şanlıurfa Başsavcılığı'na, Karabük Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Başsavcılığı'na, Alanya Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Başsavcılığı'na, Muş Başsavcısı Harun Karahan Niğde Başsavcılığı'na, İnebolu Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Başsavcılığı'na atandı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vale hizmetlerine düzenleme getirildi
25 Aralık 2020 07:54		 İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak
25 Aralık 2020 07:30
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25 Aralık 2020 02:59		 129 yıllık lise restore ediliyor
24 Aralık 2020 21:51
Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı
24 Aralık 2020 21:17		 Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak
24 Aralık 2020 20:48
Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek
24 Aralık 2020 19:19		 Korona partisine polis baskını: 20 kişiye 63 bin lira ceza
24 Aralık 2020 18:52
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
24 Aralık 2020 18:48		 Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi
24 Aralık 2020 17:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Konuşma terapistine 'Instagram' şantajı08:05 - Markette kağıt torba, internette paralı poşet08:00 - Aşı yoksa iş de yok07:54 - Vale hizmetlerine düzenleme getirildi07:45 - Orta Asya ülkeleriyle işbirliğimiz güçleniyor07:40 - Sudan sebeple kısıtlamayı ihlal edenleri polis affetmedi
07:30 - İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak07:10 - AK Parti, il kongrelerine Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek07:05 - Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler06:50 - Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım06:40 - Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün06:30 - Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı - Haritalı
06:15 - İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı03:48 - İstanbul'da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon03:07 - Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik03:04 - Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik03:00 - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
02:59 - OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
Aşı yoksa iş de yok
25 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ios android versusları 1
sınavlar iptal olsun 2
Diyanet'ten Türkçe İbadet ve Ezan Açıklaması 4
sistem 1
ADALET,HAYATIN TEMELİDİR 1
tanıklık ücret tarifesi 2
etkisiz ilaçlarda para iadesi 1
yürüyen ahtapot 2
yabancıların bizden apardığı şarkılar 5
2021 istiklal marşı yılı olarak ilan edilmesi 2
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam