Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
|25 Aralık 2020 07:05
|+Aa- Yazdır
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği kararnameyle 9 il ile bazı ilçelerin başsavcıları değiştirildi.
BİRÇOK KRİTİK SORUŞTURMAYI YÖNETTİ
Kararnamede en çok merak edilen İstanbul ve Ankara'ydı. İrfan Fidan'ın Yargıtay üyeliğine seçilmesiyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz getirildi. Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı görevindeydi. Yılmaz, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü ile birçok kritik soruşturmayı yöneten isimdi.
FETÖ'YE DARBE VURDU
Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi olmasıyl boşalan Ankara Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi. Akça, darbe girişimi ile FETÖ'nün yargı ve emniyetteki yapılanmasına ilişkin önemli soruşturmalar yürüttü. Akça'nın yerine ise Ankara Başsavcıvekili Gökhan Karaköse getirildi..
ÜÇ İL'E YENİ BAŞSAVCI
Ankara'da görev yaptığı sırada FETÖ'nün darbe girişiminin en hareketli noktalarından birisi olan Polatlı ayağına yönelik soruşturmaları yapan Tolgahan Öztoprak, Mersin Başsavcısı oldu. Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü de Gaziantep Başsavcısı oldu.
YENİ GÖREVLENDİRMELER
Görev yeri değişen diğer başsavcılar şöyle: Niğde Başsavcısı Önder Yeniçeri Şanlıurfa Başsavcılığı'na, Karabük Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Başsavcılığı'na, Alanya Başsavcısı Koray Kesgin Karabük Başsavcılığı'na, Muş Başsavcısı Harun Karahan Niğde Başsavcılığı'na, İnebolu Başsavcısı Hüseyin Yavuz Muş Başsavcılığı'na atandı.
Osman Özgan
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vale hizmetlerine düzenleme getirildi
25 Aralık 2020 07:54
|İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak
25 Aralık 2020 07:30
|OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25 Aralık 2020 02:59
|129 yıllık lise restore ediliyor
24 Aralık 2020 21:51
|Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı
24 Aralık 2020 21:17
|Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak
24 Aralık 2020 20:48
|Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek
24 Aralık 2020 19:19
|Korona partisine polis baskını: 20 kişiye 63 bin lira ceza
24 Aralık 2020 18:52
|Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
24 Aralık 2020 18:48
|Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi
24 Aralık 2020 17:43