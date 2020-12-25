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Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım

Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
 25 Aralık 2020 06:50
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Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım

İçişleri Bakanlığına, terör, uyuşturucu ve malvarlığının aklanması nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan dernek yöneticilerini görevden uzaklaştırma ve yerlerine kayyum atanması yetkisi veren kanun teklifinden geri adım atıldı. STK'ların tepkisini çeken bu düzenlemeye AK Parti içinden de eleştiri geldi.

Edinilen bilgilere göre AK Partili vekiller, idareye bu kadar geniş yetki verilmesinin doğru olmadığını dile getirince, yeni önerge hazırlandı. Önergeye göre, dernek yönetim ya da yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması soruşturma aşamasında değil; kovuşturma aşamasında mümkün olabilecek. Bu durumda, bir dernek yöneticisinin görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması ancak mahkeme aşamasında söz konusu olacak. Soruşturma aşamasında görevden uzaklaştırma mümkün olmayacak.
Türkiye
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