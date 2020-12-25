AK Parti, il kongrelerine Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek

Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü Mart ayında kongrelerine ara veren AK Parti, Ağustos ayının sonunda yeniden kongrelerine başlamıştı. Bugüne kadar Ankara'da ilçe kongrelerinin tamamını, İstanbul'da ise yarısından fazlasını bitiren ve toplamda 19 il kongresini gerçekleştiren AK Parti, korona virüs nedeniyle kongrelere ikinci kez ara vermek zorunda kalmıştı. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Kayseri, Samsun, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Kocaeli ve Van il kongrelerine katılırken, diğer kongrelere ise video konferans yöntemiyle bağlanmıştı.

GÖREVİ BIRAKANLARIN YERİNE ATAMA

AK Parti, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüşle beraber kongreler için yeni bir planlama takvimi hazırladı. Bu kapsamda, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda AK Parti, Ocak ayının ikinci haftasından itibaren kongrelerine yeniden başlamayı planlıyor. Yine, bu süreçte, yeniden aday olmayacağını ifade eden bazı il başkanların yerine görevlendirme yapıldı. Görevlendirilen isimler kongreler başlayınca delegenin onayına sunulacak. Bu iller arasında Denizli, Muş, Kırıkkale ve Diyarbakır'ın yer aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başka illerde de görevlendirmelerin yapılabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükşehirlerin kongrelerine gitmeyi planladığı, bazı illerin kongrelerine de video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.

"HER KONGREDE GÜÇLENDİK"

Öte yandan, AK Parti'deki kongre sürecine ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kendileri için kongrelerin bir yenilenme vesilesi olduğunu söyledi. Her kongreden güçlenerek çıkmış olan bir parti olduklarına dikkat çeken Kurtulmuş, kalan il kongrelerini 2021 yılının Ocak ya da Şubat ayı sonuna kadar bitireceklerini aktardı. Kurtulmuş, "Büyük kongreyle birlikte önümüzde 2023'e kadar gidecek süreci taşıyacak yeni kadrolarla daha güçlü bir şekilde bu yürüyüşümüze devam edeceğiz. 2023 sonrası daha büyük hedefleri tartışılabilecek, konuşabilecek bir imkanı ve bu anlamda Türkiye'yi 2023 sonrasına götürecek ruhsatı milletimizden alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ebru KARATOSUN