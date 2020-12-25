1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak

İSKİ İstanbullulara "perletör" adı verilen 'musluk aparİSKİ İstanbullulara "perletör" adı verilen 'musluk aparatları'ndan dağıtacak. Aparat su tasarrufunun yanı sıra faturaların da düşmesini sağlayacak. Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Beşiktaş ile başlayacak. Aparat su tasarrufunun yanı sıra faturaların da düşmesini sağlayacak.
 25 Aralık 2020 07:30
+Aa- Yazdır
İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak

Kente su sağlayan barajlardaki su yüzde 21 seviyelerine kadar düştü. Bunun son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu ve 15 milyon nüfuslu kentin yaklaşık 3 aylık suyu kaldığı belirtiliyor. Sık sık su tasarrufu yapan yetkililer bir taraftan da soruna çözüm arıyor. İSKİ yakında "perletör" adı verilen 'musluk aparatları'nın dağıtımına başlayacak. Konuyla ilgili Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.

FATURALAR AZALACAK

Tasarruf için ikili bir aparat (perletör) hazırladıklarını söyleyen Mermutlu, "Biz bunu bazı pilot bölgelerde, yüksek tüketimi olan evlere hediye edeceğiz. Bunu musluklarına taktıkları zaman su tüketimlerinin yarı yarıya düştüğünü görecekler" dedi.

PİLOT BÖLGE BEŞİKTAŞ

Mermutlu, dağıtım için pilot bölge olarak Beşiktaş'ı seçtiklerini dile getirdi. Hedeflerinin uygulamayı yaygınlaştırmak olduğunu belirten Mermutlu, "Aylık kullanımı 15 metreküpün üstünde olan konutlardan başlayacağız" diye konuştu.

"SU MİKTARINI YARIYA DÜŞÜRÜYOR"

İSKİ Genel Müdürü, aparata ilişkin şu bilgileri verdi: "Elinizi yıkarken kullanmadığımız zamandaki su miktarını yarıya düşürüyor. Bu aparattan önemli sonuç alacağımızı düşünüyorum. İstanbul genelinde konut konut tüketim miktarını biliyoruz. Yüksek tüketim yapan evlere bu aparatı taktığımızda önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Hem de konutların faturaları düşecek."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vale hizmetlerine düzenleme getirildi
25 Aralık 2020 07:54		 Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
25 Aralık 2020 07:05
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25 Aralık 2020 02:59		 129 yıllık lise restore ediliyor
24 Aralık 2020 21:51
Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler için koronavirüs kararı
24 Aralık 2020 21:17		 Yılbaşı için bu ilçeye gelenlere 10 gün karantina uygulanacak
24 Aralık 2020 20:48
Bakan Koca: SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek
24 Aralık 2020 19:19		 Korona partisine polis baskını: 20 kişiye 63 bin lira ceza
24 Aralık 2020 18:52
Bakan Soylu: Lütfen bu uygulamayı indirir misiniz?
24 Aralık 2020 18:48		 Bakan Gül: 78 mağdur kadının kimlik bilgileri değiştirildi
24 Aralık 2020 17:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Konuşma terapistine 'Instagram' şantajı08:05 - Markette kağıt torba, internette paralı poşet08:00 - Aşı yoksa iş de yok07:54 - Vale hizmetlerine düzenleme getirildi07:45 - Orta Asya ülkeleriyle işbirliğimiz güçleniyor07:40 - Sudan sebeple kısıtlamayı ihlal edenleri polis affetmedi
07:30 - İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak07:10 - AK Parti, il kongrelerine Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek07:05 - Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler06:50 - Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım06:40 - Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün06:30 - Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı - Haritalı
06:15 - İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı03:48 - İstanbul'da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon03:07 - Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik03:04 - Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik03:00 - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
02:59 - OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
Aşı yoksa iş de yok
25 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilgi çağı 1
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
büyük ikramiye 4
22.12.2020 galatasaray vs göztepe maçı 4
bir askerlik anısı bırak 2
aralık 1
Milas zeytinyağı 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 5
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
Hastane Yapılacak Diyerek Yıkılan Botanik Bahçesi 2
SON İLANLAR
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam