İstanbullulara su tasarrufu için musluk aparatı dağıtılacak
|25 Aralık 2020 07:30
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Kente su sağlayan barajlardaki su yüzde 21 seviyelerine kadar düştü. Bunun son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu ve 15 milyon nüfuslu kentin yaklaşık 3 aylık suyu kaldığı belirtiliyor. Sık sık su tasarrufu yapan yetkililer bir taraftan da soruna çözüm arıyor. İSKİ yakında "perletör" adı verilen 'musluk aparatları'nın dağıtımına başlayacak. Konuyla ilgili Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.
FATURALAR AZALACAK
Tasarruf için ikili bir aparat (perletör) hazırladıklarını söyleyen Mermutlu, "Biz bunu bazı pilot bölgelerde, yüksek tüketimi olan evlere hediye edeceğiz. Bunu musluklarına taktıkları zaman su tüketimlerinin yarı yarıya düştüğünü görecekler" dedi.
PİLOT BÖLGE BEŞİKTAŞ
Mermutlu, dağıtım için pilot bölge olarak Beşiktaş'ı seçtiklerini dile getirdi. Hedeflerinin uygulamayı yaygınlaştırmak olduğunu belirten Mermutlu, "Aylık kullanımı 15 metreküpün üstünde olan konutlardan başlayacağız" diye konuştu.
"SU MİKTARINI YARIYA DÜŞÜRÜYOR"
İSKİ Genel Müdürü, aparata ilişkin şu bilgileri verdi: "Elinizi yıkarken kullanmadığımız zamandaki su miktarını yarıya düşürüyor. Bu aparattan önemli sonuç alacağımızı düşünüyorum. İstanbul genelinde konut konut tüketim miktarını biliyoruz. Yüksek tüketim yapan evlere bu aparatı taktığımızda önemli bir tasarruf sağlamış olacağız. Hem de konutların faturaları düşecek."
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