Sudan sebeple kısıtlamayı ihlal edenleri polis affetmedi
|25 Aralık 2020 07:40
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde denetim noktası oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde uygulama yapan ekipler, K.T. (25) yönetimindeki 16 AKL 122 plakalı otomobili durdurdu. Polis şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılarak izin belgesi sordu. İznin belgesi olmadığı öğrenilen sürücü K.T. arkadaşı R.M. ile birlikte su almak için çıktığını öne sürdü. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
"SANKİ VATAN HAİNİYİZ"
Şüphelilerden R.M. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sanki vatan hainiyiz" diyerek tepki gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilerin otomobili üzerindeki 'Hayat çok kısa' yazısı dikkat çekti. Gözaltına alınan K.T. ve R.M.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Şüphelilerin otomobili otoparka çekildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Konuşma terapistine 'Instagram' şantajı
25 Aralık 2020 08:16
|Polis kumar baskını yaptı, onlar ise çatıdan atlayıp kaçtı
24 Aralık 2020 20:51
|FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
24 Aralık 2020 20:45
|'Devlet yardım yapacak' yalanıyla büyük vurgun yaptılar
24 Aralık 2020 19:07
|Önce gece bekçisini kafasından vurup öldürdü sonra intihar etti
24 Aralık 2020 17:28
|Cezaevinden izinli çıktı, evinde kendini yaktı
24 Aralık 2020 17:07
|Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
24 Aralık 2020 16:52
|Maske takmadı, kimlik soran polise bıçak çekti
24 Aralık 2020 16:40
|Jandarma aracı takla attı: 4 yaralı
24 Aralık 2020 16:24
|Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
24 Aralık 2020 14:28