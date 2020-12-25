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Sigaraya vergi ayarı

Sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürülürken maktu vergiler artırıldı. Resmi Gazete'deki karara göre sigaradaki yüzde 67'lik ÖTV yüzde 63'e düşürüldü. Maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi.
 25 Aralık 2020 08:33
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Sigaraya vergi ayarı

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce yüzde 67 olarak uygulanan vergi oranı yüzde 63'e çekildi.

Asgari maktu vergi tutarı 0,4569 TL'den 0,4883 TL'ye, maktu vergi tutarı 0,4539 TL'den 0,4851 TL'ye çıkarıldı.
Memurlar.Net
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