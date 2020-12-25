Çevreye yeni düzen geliyor

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece son dakikada beş yeni madde eklenerek kabul edildi. Yasa uyarınca, ulusal ölçekte sıfır atık ve depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 15.16 lira; elektronik ortamda satış yapanlara ise 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası verilecek.

İcra takibi duracak

Meclis'te kabul edilen yasa ile getirilen belli başlı düzenlemeler şöyle:

Kovid-19 salgını nedeniyle vakıf taşınmazlarının 2021 yılını kapsayan kira sözleşmelerinde bu kira dönemi için kira artışı yapılmayacak.

TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, oda ve borsaların TOBB'a olan aidat borçları asılları ile TOBB'a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından, 31 Aralık 2021'e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak; ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek; yeni icra ve iflas takipleri yapılmayacak; zamanaşımı süreleriyle takip hukukuna ilişkin süreler duracak.

Bina yapanlara ek süre

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara veya taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2020'den önce süreleri dolacak hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2024'e kadar ek süre tanınacak.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15.16 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası verilecek. Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye veya ithalatçıya 15 bin lira, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara bin 500 lira idari para cezası verilecek.

Ceza öncesi uyarı

Motor yağı değişimlerinin bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunlu olacak. Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere verilecek 10 bin TL para cezası için ise önce uyarı zorunluluğu getirildi.

- Canlı müzik yapan eğlence yerlerine "gürültü izni" şartı, Türkiye Çevre Ajansı teklifine de eklendi.

- Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerektiğinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Jandarma Genel Komutanlığı'na da devredilebilecek.