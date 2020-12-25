1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye- İsrail ilişkilerinde Aliyev arabulucu oldu

Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin mart sonu itibarıyla yeniden normalleşmeye başlayabileceği ve karşılıklı büyükelçi ataması yapılabileceği iddia edildi. İsrail basını Aliyev'in iki ülke arasında arabuluculuk yaptığını öne sürdü
 25 Aralık 2020 08:55
+Aa- Yazdır
Türkiye- İsrail ilişkilerinde Aliyev arabulucu oldu

Milliyet'ten Ecem Toplar'ın haberine göre: ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli protestoculara yönelik müdahalesi sonrası Türkiye ve İsrail, karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti. Mayıs 2018'de karşılıklı olarak büyükelçilerin çekilmesinden bu yana ilişkilerin gergin seyrettiği iki ülke arasında bir süredir tekrar büyükelçi atanmasıyla başlayacak yeni bir normalleşme süreci olacağı iddiası gündemde.

'Anahtar Erdoğan'da'

Tel Aviv merkezli haber sitesi Walla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Haberde, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen Aliyev'in, olumlu cevap aldığı iddia edildi. Milliyet'in sorularını yanıtlayan İsrailli diplomatik yetkililer, Azerbaycan'ın aracubulucuk iddiasını reddetmedi, ancak Türkiye'den henüz olumlu bir sinyal almadıklarını ve çözüme açık olduklarını belirtti. Yetkililer, ikili ilişkilerin normalleşmesi için "anahtarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğunu" söyledi. Olası bir normalleşmenin ise, İsrail'de 23 Mart 2021'de gerçekleşecek erken seçim öncesinde olması beklenmiyor.

ERDOĞAN'DAN YAŞ GÜNÜ TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşmede, Aliyev'in doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Aliyev'in doğum gününü tebrik etti. Erdoğan, Aliyev'e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu. Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için de teşekkür etti. -ANKARA Milliyet

ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILAN KENTİ GEZDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü. İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını belirterek "Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli" ded
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
24 Aralık 2020 23:21		 Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı
24 Aralık 2020 20:50
Avrupa Birliği ve İngiltere ticari ilişkilerde uzlaştı
24 Aralık 2020 18:08		 Mutasyon virüs Avrupa dışında bir ülkeye sıçradı
24 Aralık 2020 17:11
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti
24 Aralık 2020 10:18		 Sinovac aşısının Brezilya'daki ilk sonuçları açıklandı. %50'nin üzerinde
24 Aralık 2020 09:37
İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor
24 Aralık 2020 06:15		 DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
23 Aralık 2020 23:41
Covid-19'un mutasyona uğramış türü İsrail'de de tespit edildi
23 Aralık 2020 23:03		 FDA'dan Türk şırınga üreticisine onay
23 Aralık 2020 22:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - Konya'da sokak ortasında eşini öldürüp intihar eden kişi hastanede öldü10:10 - Rüşvet operasyonu detayları: 250 milyon TL haksız kazanç sağlanmış10:08 - Borsa güne rekorla başladı10:07 - Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı10:06 - Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor10:05 - 15 kez ikaz edilen, 21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?
09:59 - MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı09:53 - Yargı reformu hazırlıkları başladı, nafaka düzenlemesi de dahil ediliyor09:52 - Prof. Dr. Özlü, aşının etki oranını açıkladı09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - Ankara polisinden sahte içki operasyonu: 27 gözaltı09:39 - Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor
09:23 - 12 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonu: 21 gözaltı09:20 - Sağlık çalışanları için şikayet bitti, teşekkür yağdı09:19 - Çete çöktü: Hacker vurgunu09:15 - Koronaya yakalandığı sanıldı, taciz olduğu ortaya çıktı09:13 - Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
09:07 - FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasından 17 şüpheliye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
Aşı yoksa iş de yok
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
HZ.ALİNİN ALTIN NASİHATLERİ 4
gel tezkere 1
tanıklık ücret tarifesi 2
2020 yılı biterken söylenecek bir çift söz 3
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 13
sistem 1
ADALET,HAYATIN TEMELİDİR 1
arapça kurandan haz duymazken türkçe kuran mealinden haz duymak 2
dürüstlük 1
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
SON İLANLAR
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam