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Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?

Konsensus Araştırma, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?' şeklinde düzenlediği aralık ayı anketinin sonuçları açıklandı. İki ismin oy oranı çok düşük.
 25 Aralık 2020 09:03
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Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı yazıda Konsensus Araştırma'nın düzenlendiği anketi bugünkü köşesine taşıdı.

2023 seçimlerine uzun bir süre var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kimin çıkacağı konusu önemini koruyor. Konsensus Araştırma, aralık ayı anketinde sadece iki isim önermek suretiyle bu soruya yanıt aramış.

İmamoğlu mu Erdoğan mı?

Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan yarıştığı takdirde, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53.7 çıkarken, İmamoğlu yüzde 46'ya ulaşıyor.

Yavaş mı Erdoğan mı?

Mansur Yavaş ile Erdoğan'ın adaylığı söz konusu olduğunda ise Erdoğan'a yüzde 55.2 oranında oy çıkarken, Yavaş yüzde 44.8 alıyor.

Gül mü Erdoğan mı?

Yine Abdullah Gül'ü sormuşlar. Kılıçdaroğlu bana yine kızacak. "Selvi'ye bunu kim yazdırmış" diyecek. Cevabını veriyorum. Bana bunu Konsensus yazdırdı. Çünkü Erdoğan ve Gül yarıştığı zaman ne olur diye sormuşlar. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 76.3'e yükselirken, Gül 23.7'de kalmış.

Akşener mi Erdoğan mı?

Ha, bir de tek kadın aday olarak Meral Akşener-Erdoğan sorusu var. Erdoğan yüzde 63.8 alırken Akşener yüzde 37.2'ye çıkıyor. Enteresan bir şey, Meral Akşener ya da Abdullah Gül gibi muhafazakar bir isimle yarıştığı takdirde Erdoğan'ın oyları yüzde 70'lere kadar tırmanıyor.
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