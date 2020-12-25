Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
|25 Aralık 2020 09:13
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayı asgari ücret tartışmalarıyla geçiyor. Siyasi partiler, tek tek asgari ücret konusunda önerilerini açıkladı.
3 bin liradan 10 bin liraya kadar asgari ücret açıklamaları geldi. Bu süreçte asgari ücret konusunda açıklama yapmayan muhalefet partilerinden biri DEVA Partisi oldu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Olay TV canlı yayınında Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı ve bu sessizliğin nedenini anlattı.
"3 BİN LİRAYLA BAŞLADI, ARDINDAN 4 BİN DUYDUK.."
Babacan, "Bu süreçte muhalefet partilerinin bazıları asgari ücret açıkladı. İlk önce 3 bin lirayla başladı. Ardından 3 bin 100. Arkadan bir 3 bin 300 duyduk, arkasından 4 bin duyduk.
TEKLİFLERİ DUYUNCA SESSİZLİK KARARI
Biz o noktada bir karar verdik. Dedik ki; biz bir rakam söylemeyelim. Çünkü uzaktan davulun sesi hoş gelir diye bir söz var biliyorsunuz.
MUHALEFETTE OLUP DA...
Muhalefette olup da açık artırmayla asgari ücret söylemekten kolay bir şey yok." ifadelerini kullandı
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