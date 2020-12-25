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Koronaya yakalandığı sanıldı, taciz olduğu ortaya çıktı

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde henüz 15 yaşındaki E.Ö. babasının görevli olduğu su deposunda 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Zanlı, küçük kızı tehdit ederek 3 yıl boyunca tecavüze devam etti
 25 Aralık 2020 09:15
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Koronaya yakalandığı sanıldı, taciz olduğu ortaya çıktı

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde henüz 15 yaşındaki E.Ö. babasının görevli olduğu su deposunda 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Zanlı, küçük kızı tehdit ederek 3 yıl boyunca tecavüze devam etti. E.Ö. tarlada çalışırken rahatsızlanınca koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye kaldırıldı ve hamile olduğu ortaya çıktı. İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabah gazetesinden Mehmet Boncuk'un haberine göre Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan 15 yaşındaki E. Ö. babasının görevli olduğu su deposunda 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.

İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzten sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.

"BU ADAM CİĞERİMİ YAKTI"

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.
Sabah
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