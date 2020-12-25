Çete çöktü: Hacker vurgunu
|25 Aralık 2020 09:19
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Şüphelilerin borsa ve döviz alım satım platformlarında dakikalar içerisinde 800 bin dolara yakın para kazandıkları belirlendi.
Ekipler yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Suriye uyruklu A.N.E.A. liderliğindeki örgüt üyelerinin kullandığı adresleri tespit etti. İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda yaklaşık 30 milyon lira değerinde para, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye, para sayma makinesi, tablet bilgisayar, 22 cep telefonu, 10'u dizüstü olmak üzere 12 bilgisayar, 10 hard disk, 11 flaş bellek, 1 kayıt cihazı, 250 telefon hattı ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu örgüt lideri A.N.E.A., örgüt yöneticileri A.N., A.A. ve örgüt üyeleri R.A., A.S., S.A., A.E., M.A.H., W.S., A.A., A.A., F.A. ve M.İ.R. isimli organize suç örgütü üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
NASIL DOLANDIRDILAR?
Jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, şüphelilerin şirketlere ait hesapları ele geçirerek işlem yapılamaz hale getirdiği, kısa sürede alım ve iptal talimatı vererek şirketin fiyatlarını güncellemesini geciktirdikleri, şirketlerin hesaplarına girerek dikkat çekmeden işlem yaptıkları belirlendi.
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