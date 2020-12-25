Sağlık çalışanları için şikayet bitti, teşekkür yağdı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Geçtiğimiz yıllarda belki hastalık nedeniyle, duygusal nedenlerle sağlık personelimizden şikayetler oluyordu. Ama bu dönem bu dilekçelerin sayısında büyük oranda azalma görüyoruz. Tam tersi sağlık personelimize teşekkür ve takdir dilekçeleri geldi" dedi. Bu sene komisyona 6 bin 224 adet dilekçe geldiğini, bu dilekçelerin geçmiş senelerden kalanlarla ile birlikte 5 bin 187'sini karara çıkardıklarını belirten Satır şunları söyledi: "Özellikle sağlık personeliyle ilgili gelen dilekçeler var.

Burada memnuniyet verici olan, vatandaşımızın sağlık ekibimize; Sağlık Bakanı'ndan hastanedeki temizlik görevlisine kadar bu işin içinde bulunan insanlara teşekkür ve takdirlerini göndermiş olmaları. Geçtiğimiz yıllarda sağlık personelimizden ciddi şikayetler oluyordu. Çoğunda da verilen şikayet dilekçesinin duygusal nedenlerle, hastalık psikolojisiyle verildiğini görüyorduk. Bu dönem bu dilekçelerin sayısında büyük oranda azalma görüyoruz. Sağlık personelimize teşekkür dilekçeleri geliyor. Bunu bizim insana verdiğimiz değer veya vefanın bir değeri olarak görüyorum.

Şikayetler çok azaldı. Tam tersine sağlık çalışanlarına teşekkür dilekçeleri çok fazla. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da vatandaşlardan çok fazla dilekçe geliyor."