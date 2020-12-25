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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 25 Aralık 2020 09:44
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,58107,5820
Avro9,25609,2570
Sterlin10,260010,3100
ANKARA
ABD Doları7,55007,6100
Avro9,21009,2800
Sterlin10,210010,4000
Anadolu Ajansı
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