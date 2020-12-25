1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargı reformu hazırlıkları başladı, nafaka düzenlemesi de dahil ediliyor

Süresiz nafaka düzenlemesi 4. Yargı paketine dahil edilecek
 25 Aralık 2020 09:53
+Aa- Yazdır
Yargı reformu hazırlıkları başladı, nafaka düzenlemesi de dahil ediliyor

AK Parti, 4. Yargı reformu için hazırlıklara başladı. Paketin en önemli başlıkları nafaka ve icra ile çocuk teslimi. AK Parti, son iki yılda yasalaşan üç yargı paketinin ardından dördüncüsü için kolları sıvadı. Paketin öncelikli çözüm getirecek maddesini nafaka oluşturacak. "Nafakada üst sınır" ve "süresiz nafaka" krizinde, eğilimin kararın hakimin takdir yetkisine bırakılması yönünde olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın nafakada üst sınırın 5 yıl olması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Boşanmış anne veya babanın çocuğunu göstermek istemediği durumlarda, diğer ebeveynin icra yoluyla çocuk teslimine yönelmesi konusu da paketle çözüme kavuşan konulardan biri olacak.

ÖZEL MERKEZ KURULACAK

Üzerinde birkaç formülün tartışıldığı konuda, "Çocuk teslim memurları"nın görevlendirilmesi ve aynı uygulamanın pedagoglar vasıtasıyla yapılması görüşü öne çıkarken, bir diğer formülün anne ve babanın karşı karşıya gelmeyeceği çocuk teslim merkezlerinin kurulmasıyla sağlanabileceği olduğu belirtildi.

Yeldağ Gökdağ
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
25 Aralık 2020 09:13		 Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
25 Aralık 2020 09:03
Orta Asya ülkeleriyle işbirliğimiz güçleniyor
25 Aralık 2020 07:45		 AK Parti, il kongrelerine Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek
25 Aralık 2020 07:10
Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün
25 Aralık 2020 06:40		 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
25 Aralık 2020 03:07
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik
25 Aralık 2020 03:04		 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
25 Aralık 2020 03:00
Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Aralık 2020 02:57		 Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
25 Aralık 2020 02:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Rüşvet operasyonu detayları: 250 milyon TL haksız kazanç sağlanmış10:08 - Borsa güne rekorla başladı10:07 - Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı10:06 - Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor10:05 - 15 kez ikaz edilen, 21 disiplin cezası alan memurun yeri değiştirilebilir mi?09:59 - MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
09:53 - Yargı reformu hazırlıkları başladı, nafaka düzenlemesi de dahil ediliyor09:52 - Prof. Dr. Özlü, aşının etki oranını açıkladı09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - Ankara polisinden sahte içki operasyonu: 27 gözaltı09:39 - Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor09:23 - 12 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonu: 21 gözaltı
09:20 - Sağlık çalışanları için şikayet bitti, teşekkür yağdı09:19 - Çete çöktü: Hacker vurgunu09:15 - Koronaya yakalandığı sanıldı, taciz olduğu ortaya çıktı09:13 - Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi09:07 - FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasından 17 şüpheliye gözaltı
09:03 - Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
Aşı yoksa iş de yok
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
Memur, başka kurumda, şartları taşımadığı halde, müdür kadrosuna vekalet edebilir mi?
Yeni başsavcılar kritik soruşturmaları yönettiler
İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
Derneklere 'Kayyum' önerisinden geri adım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
ADALET,HAYATIN TEMELİDİR 1
Üst dudağını yukarı kaldırıp burnunla koklamak 2
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 3
sokakta eşine bağıran erkek 1
eski defterler 6
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
vatan 2
Reklam hileleri 2
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 13
SON İLANLAR
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam