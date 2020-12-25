Yargı reformu hazırlıkları başladı, nafaka düzenlemesi de dahil ediliyor

AK Parti, 4. Yargı reformu için hazırlıklara başladı. Paketin en önemli başlıkları nafaka ve icra ile çocuk teslimi. AK Parti, son iki yılda yasalaşan üç yargı paketinin ardından dördüncüsü için kolları sıvadı. Paketin öncelikli çözüm getirecek maddesini nafaka oluşturacak. "Nafakada üst sınır" ve "süresiz nafaka" krizinde, eğilimin kararın hakimin takdir yetkisine bırakılması yönünde olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın nafakada üst sınırın 5 yıl olması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Boşanmış anne veya babanın çocuğunu göstermek istemediği durumlarda, diğer ebeveynin icra yoluyla çocuk teslimine yönelmesi konusu da paketle çözüme kavuşan konulardan biri olacak.

ÖZEL MERKEZ KURULACAK

Üzerinde birkaç formülün tartışıldığı konuda, "Çocuk teslim memurları"nın görevlendirilmesi ve aynı uygulamanın pedagoglar vasıtasıyla yapılması görüşü öne çıkarken, bir diğer formülün anne ve babanın karşı karşıya gelmeyeceği çocuk teslim merkezlerinin kurulmasıyla sağlanabileceği olduğu belirtildi.

Yeldağ Gökdağ