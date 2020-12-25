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'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs aşısı açıklaması! Aşılama randevu usulü olacak
 25 Aralık 2020 09:52
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşılarının nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de aşılamanın nasıl yapılacağı sorusuna yanıt verdi. Özlü, kuyruk olmaması için randevu usulü aşı yapılacağını söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk'te yayınlanan 'Mercek Altında' programında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

Uğur Önver, Türkiye'de aşılamanın nasıl yapılacağını sordu. Prof. Dr. Özlü soru üzerine şöyle konuştu:

"Çok yakında ayrıntılar ilan edilecek. Herkes kolay bir şekilde, nasıl aşılacağını, hangi zamanda aşılanacağını öğrenecek. Çok kolay farklı yollardan öğrenme imkanı olacak. Kuyruğun oluşmaması için her türlü tedbir düşünüldü. Randevu usulü olacak ve bu açıdan da özellikle uyarılacak aşı yapılacak kişiler. Ve planlama dahilinde aşıya gelmesi istenecek. Yani o kuyruğun olması elbette istenmiyor. Önlemler, planlamalar yapılıyor şu anda."

TÜRK HALKI NE ZAMAN İLK AŞIYI OLMAYA BAŞLAYACAK?

Kesin bir tarih veremem ama inceleme ve test süreci 10-15 günlük bir zaman alacak diye daha önce sayın Bakan açıklamıştı. Gelen aşılardan örnekler üzerinden testler yapılıyor. Bu testlerin iki üç hafta zaman alacağı söylendi. Testler tamamlanır tamamlanmaz aşılama başlayacak diye düşünüyorum. Planlama o yönde.

KOLLUK KUVVETLERİ NEDEN BİRİNCİ KATEGORİDE DEĞİL?

Şimdi bu sıralama aslında dünyadaki uygulamaya benzer. Yani bizim ülkemiz için planlanan sıralama, dünyanın pek çok ülkesindeki sıralamayla aynı. Kolluk kuvvetleri de hemen ikinci aşamada aşılanacak. Türkiye'de günde yaklaşık 2 milyon kişiye aşı yapılacağını hesap ederseniz çok kısa sürede ikinci aşamaya geçilecek gibi görünüyor.

AŞININ KORUCUYULUĞU %91,25

Çok iyi bir koruyuculuk oranı. Bu şu ana kadar test yapılan kişilerde görünen koruyuculuk. Uzun süreli takipte bu koruyuculuk oranının daha da yükseleceği yönünde tahminler var.

ÇİN NEDEN AÇIKLAMADI?

Çok kolay bunun cevabı. Çünkü faz3 çalışmasına geçildiğinde Çin'de salgın bitmişti. Bu faz3 çalışmasının sonlanması için belli bir sayıda enfeksiyon oluşması gerekiyor. Mesela Türkiye'de 15 bin civarında kişi dahil olacak. Çin'de hiç vaka kalmadı. O enfeksiyon durduğu için çalışma yapamıyorsunuz. Çalışma yapmanız için hastalığın devam etmesi gerekiyor.''
CNN Türk
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