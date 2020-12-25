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MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı

Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.
 25 Aralık 2020 09:59
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MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı

Okulda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak.

Memurlar.Net
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