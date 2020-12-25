MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.
|25 Aralık 2020 09:59
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