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Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Düzce ve Bolu'da sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor
 25 Aralık 2020 10:06
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Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Düzce kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Özellikle Atatürk Bulvarı, Cedidiye Meydanı ve İstanbul Caddesi ile Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlanıyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

- Bolu

Bolu'da sis günlük yaşamı ve ulaşım olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda ikaz ediyor.
Anadolu Ajansı
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