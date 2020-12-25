Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
|25 Aralık 2020 10:06
|+Aa- Yazdır
Düzce kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Özellikle Atatürk Bulvarı, Cedidiye Meydanı ve İstanbul Caddesi ile Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oluyor.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlanıyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
- Bolu
Bolu'da sis günlük yaşamı ve ulaşım olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle sürücüler, zaman zaman yolda güçlükle ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda ikaz ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Özlü, aşının etki oranını açıkladı
25 Aralık 2020 09:52
|Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor
25 Aralık 2020 09:39
|Sağlık çalışanları için şikayet bitti, teşekkür yağdı
25 Aralık 2020 09:20
|Çevreye yeni düzen geliyor
25 Aralık 2020 08:38
|Teknenin ismi, görenleri şaşırttı
25 Aralık 2020 08:37
|Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı - Haritalı
25 Aralık 2020 06:30
|İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı
25 Aralık 2020 06:15
|Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı
24 Aralık 2020 23:48
|Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
24 Aralık 2020 23:21
|Dünyayı saran koronavirüs bu mahalleye giremedi
24 Aralık 2020 22:22