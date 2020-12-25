Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi
|25 Aralık 2020 10:07
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- Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle merkeze bağlı Çıban köyünün ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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