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Konya'da sokak ortasında eşini öldürüp intihar eden kişi hastanede öldü

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını sokakta silahla öldürerek intihar girişiminde bulunan kişi yaşamını yitirdi.
 25 Aralık 2020 10:12
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Konya'da sokak ortasında eşini öldürüp intihar eden kişi hastanede öldü

- Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını sokakta silahla öldürerek intihar girişiminde bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K'yi tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan M.K. (26) kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde 21 Aralık'ta, boşanma aşamasındaki Esma Nur K. ile tartışan M.K, tabancayla ilk önce eşini vurmuş, ardından aynı silahla başına ateş etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Esma Nur K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, durumu ağır olan M.K. hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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