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İstanbul'da El Kaide operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 7 gözaltı

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı
 25 Aralık 2020 10:29
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İstanbul'da El Kaide operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

4'ü yabancı uyruklu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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