İstanbul'da El Kaide operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 7 gözaltı
Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı
|25 Aralık 2020 10:29
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İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında Esenyurt, Bağcılar, Fatih, Küçükçekmece, Şişli ve Sultanbeyli'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 7'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
4'ü yabancı uyruklu 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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