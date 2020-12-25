Gram altın 454 lira seviyelerinde
|25 Aralık 2020 10:39
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453,8 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 452,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 453,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.058 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olması nedeniyle sınırlı işlemlerle, önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varmasıyla küresel piyasalardaki risk algısının görece azaldığını, bu durumun da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün, veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
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