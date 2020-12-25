16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı haberler doğru değil
|25 Aralık 2020 11:00
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığında, 4/B'li ve 4924'lü olmak üzere iki tip sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.
4924'e tabi sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edildiği hizmet birimleri her yıl ihtiyaç durumuna göre yeniden belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.
Ancak her yıl yapılan bu teknik düzenleme, yanlış yorumlanarak, yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacağı şeklinde ifade edilmektedir.
25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro düzenlemesi de yine yanlış yorumlanmış ve 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak şeklinde açıklamalar olmuştur.
Ancak yapılan sadece teknik bir düzenlemedir. Resmi Gazetede yer alan kadro düzenlemesi hali hazırda çalışan personele yöneliktir. Yeni bir sözleşmeli alım düzenlemesi değildir.
2010 yılındaki haberimiz için tıklayın.
2012 yılındaki haberimiz için tıklayın.
2015 yılındaki haberimiz için tıklayın.
2016 yılındaki haberimiz için tıklayın.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
25 Aralık 2020 11:24
|2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?
24 Aralık 2020 12:35
|Akademik liyakat gelecekti! MYO kadroları alan dışı atamalarla doldurulmaya devam ediliyor
24 Aralık 2020 11:00
|2021 yılında ÖABT sınavı yapılacak branşlar açıklandı
22 Aralık 2020 15:05
|İcra müdür ve müdür yardımcılığı sonuçları açıklandı
22 Aralık 2020 11:05
|Özlem Zengin: 3 bin yeni engelli ataması yapılacak
21 Aralık 2020 11:10
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında 3 hata birden yaptı
20 Aralık 2020 11:55
|Kalkınma Ajanları sonuç listelerinde puanları yayınlamıyor
19 Aralık 2020 14:39
|İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
19 Aralık 2020 00:04
|KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2021'de atananlar için de uygulanacak mı?
18 Aralık 2020 14:51