Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
|25 Aralık 2020 10:53
|+Aa- Yazdır
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen ve 1 muvazzaf astsubay ile 7 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da El Kaide operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 7 gözaltı
25 Aralık 2020 10:29
|12 ilde FETÖ'nün 'çalışma evleri' operasyonu: 21 gözaltı
25 Aralık 2020 09:23
|FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasından 17 şüpheliye gözaltı
25 Aralık 2020 09:07
|İstanbul'da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon
25 Aralık 2020 03:48
|Enver Altaylı'nın damadına 'tehlikeli tutukluluk' kararı
24 Aralık 2020 18:32
|FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya hapis
24 Aralık 2020 17:58
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
24 Aralık 2020 16:17
|Polise çarpıp kaçan FETÖ'cünün cezası belli oldu
24 Aralık 2020 15:08
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
24 Aralık 2020 13:01
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
24 Aralık 2020 12:43