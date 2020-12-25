1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandığını duyurdu
 25 Aralık 2020 11:01
+Aa- Yazdır
2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

DUYURU

(25 Aralık 2020

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020-EUS Sonuçları

2020-STS Eczacılık Sonuçları
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
25 Aralık 2020 11:32		 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
25 Aralık 2020 11:24
2020 Ortaöğretim KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
24 Aralık 2020 12:07		 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
24 Aralık 2020 11:31
İcra Müdürlüğü sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
22 Aralık 2020 11:19		 Hakimlik sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
21 Aralık 2020 16:54
Hakimlik sınav sonuçları açıklandı
21 Aralık 2020 16:31		 ÖSYM duyurdu: İnternet sitesinde kesinti olacak
18 Aralık 2020 18:17
ÖSYM Başkanı 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri açıkladı
14 Aralık 2020 11:04		 ÖSYM'den 2020-EKPSS Kura geç başvuru açıklaması
10 Aralık 2020 12:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Uçak kazasında pilot ile 2 hava trafik kontrolörü kusurlu bulundu12:03 - Özel okul öğrencilerine verilen desteğe ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de11:57 - MEB ortaokul öğrencilerine yönelik 3 bin soruluk yeni kaynak hazırladı11:55 - Engin Nurşani hayatını kaybetti11:55 - Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüze yapacak11:43 - Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin destek tutarları belirlendi
11:42 - 'Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek'11:40 - Merkez Bankası Başkanı'ndan 'fiyat istikrarı' açıklaması11:39 - Doğu'daki 3 ilde 123 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:39 - 'Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli'11:32 - 2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı11:30 - İşte yüz yüze sınavların ertelenmesine dair MEB yazısı
11:29 - Borsa İstanbul'un finansal okuryazarlık videoları EBA TV Lise kanalında11:26 - 'Hakkari'de 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı'11:24 - KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor11:24 - 2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı11:16 - Salgının damgasını vurduğu 2020'de kripto paralara ilgi arttı
11:12 - Yargıtay 'U dönüşü' yaparak kazaya neden olmayı bilinçli taksir saydı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
Aşı yoksa iş de yok
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
Rüşvet operasyonu detayları: 250 milyon TL haksız kazanç sağlanmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi haber 2
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 1
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
18 yıl adada unutulan kadın 1
arapça kurandan haz duymazken türkçe kuran mealinden haz duymak 2
dürüstlük 1
pembe çayır çekirgesi 2
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 4
izindeyken sözlüğe musallat olmak 2
Büyümez ölü çocuklar 2
SON İLANLAR
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam