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CHP'li vekilin yasak aşk ilişkisini kayda alıp, şantaj yaptılar

Taciz skandallarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bir şantaj olayı yaşandı. Yasak aşk, gizli kayıt ve şantaj gibi bir entrika romanında olması gereken bütün unsurların yer aldığı skandalın bir tarafında CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Özgür Karabat, diğer tarafında ise CHP'li Aynur Doğan ve partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu altı kişilik şantaj şebekesi var.
 25 Aralık 2020 11:04
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CHP'li vekilin yasak aşk ilişkisini kayda alıp, şantaj yaptılar

Yasak aşk yüzünden şantaj şebekesinin tuzağına düştü: Sabah'ın haberine göre; CHP'de yaşanan son skandal şöyle gelişti: Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı yasak aşk yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü.

Üsküdar'daki evinde birlikte oldu: CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı. Daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek kadınla birlikte oldu.

Mahrem anlarını kayda aldı: İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Özgür Karabat'a şantaj yapmaya karar verdi ve bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.

Karabat'tan tam 10 milyon TL istedi: Aynur Doğan ile son yaşadıkları birliktelikten birkaç gün sonra CHP'li Karabat, bilinmeyen bir numaradan arandı. Sonradan Aynur Doğan'ın arkadaşı olduğu belirlenen kişi, Karabat'la yaptığı telefon görüşmesinde, ellerinde görüntülerinin bulunduğunu söyledi. Karabat'ı görüntüleri yaymakla tehdit eden kişi, bu görüntüleri silme karşılığında Karabat'tan tam 10 milyon TL istedi.

Eşine anlattı şikayet etti: Özgür Karabat ise söz konusu teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikayetçi olmaya karar verdi. Karabat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Patates hat kullanmışlar: Milletvekili Karabat'ın verdiği bilgiler üzerine inceleme yapan emniyet ekipleri, tehdit ve şantaj olayında Aynur Doğan ile CHP eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında yer aldığı 6 şüphelinin bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanmamak için patates hat kullandıkları belirlendi. Polis ekipleri Karabat'a yönelik şantaj mesajlarına da ulaştı.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı: Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi olan Bozkurt'un Karabat'a yapılan şantajda şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu doğrultusunda olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.
Sabah
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