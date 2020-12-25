Dünyanın en yüksek gökdelenine CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı
|25 Aralık 2020 11:05
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CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve ünlü restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'deki restoranın hazırlıklarını tamamladı. 25 Aralık'ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi.
Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burc Khalifa'da ise CZN Burak sürprizi yaşandı.
"DUBAİ BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADI"
Binaya Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASI
Burc Khalifa, Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliği taşıyor. Eski ismi Burc Dubai olan gökdelen, adını Halife bin Zayid el-Nehyan'dan aldı. CZN Burak, Arap ve Anadolu Mutfağı'na ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü oldu.
Instagram hesabı 17,6 milyona ulaşan CZN Burak, videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınıyor.
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