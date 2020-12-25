Doğu'daki 3 ilde 123 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|25 Aralık 2020 11:39
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 11, Bahçesaray'da 12, Çatak'ta 40, Edremit ve Başkale'de 1 ve Gevaş ilçesinde 5 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.
Bu arada Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
- Muş
Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldığını söyledi.
Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde kapanan 6 köy yolunu ulaşıma açtıklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.
Muş'ta kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kentteki yüksek dağların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.
- Hakkari
Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Ekiplerin aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü aktaran Kurtkan, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.
Belediye ekipleri de kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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