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'Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaştan EFT ve havale ücreti almaktan vazgeçmesini talep etti.
 25 Aralık 2020 11:39
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'Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaştan EFT ve havale ücreti almaktan vazgeçmesini talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde çalışma süresi kısalan bankalara "ellerini taşın altına koyma" çağrısında bulundu.

Vatandaşların kısıtlamalardan dolayı banka işlemlerinin çoğunu internet üzerinden yaptığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İnsanlar işlemlerini daha çok kendisi yapıyor fakat buna rağmen EFT ve havale ücreti de halen alınıyor. Bankalar, herkesin artık kuruşların dahi hesabın yaptığı bu dönemde elini taşın altına koyarak, işlem ücretlerinden feragat etmeli. Bankalar salgın döneminde EFT ve havale ücretinden vazgeçmeli."

Anadolu Ajansı
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