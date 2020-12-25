'Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek.'
|25 Aralık 2020 11:42
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