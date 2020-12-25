Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüze yapacak

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışlar salgınla mücadelede yeni kısıtlamaları beraberinde getirirken Atılım Üniversitesi'nin diğer üniversitelerin aksine sınavlar için yüz yüze yapması tepkiye neden oluyor

Ankara'da artan koronavirüs vakalarıyla birlikte alınan 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Atılım Üniversitesi aldığı bir kararla hafta sonları yapılacak sınavların yüz yüze yapılacağını duyurması tartışmalara neden oldu.

Atılım Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs vakalarındaki artışa ve okulda yayılan pozitif vakalara rağmen üniversitenin yüz yüze sınav kararı almasına tepki gösterdi. Hükümetin, pandemiyle mücadele kapsamında 20 yaş altı için aldığı kısıtlama kararına rağmen üniversite yönetiminin özel izinle kampüs içerisinde yüz yüze sınav kararı aldığını belirten öğrenciler, üniversite yönetiminin öğrenci sağlığını hiçe saydığını iddia etti.