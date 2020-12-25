Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziantep'te üzerine televizyon düşen bir yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerine televizyon düşen bir yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
|25 Aralık 2020 12:26
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üzerine televizyon düşen bir yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu ailenin bir yaşındaki kız çocukları Ritec El Muhammed'in üzerine televizyon düştü.
Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi
25 Aralık 2020 13:40
|Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
25 Aralık 2020 12:40
|Uçak kazasında pilot ile 2 hava trafik kontrolörü kusurlu
25 Aralık 2020 12:10
|CHP'li vekilin yasak aşk ilişkisini kayda alıp, şantaj yaptılar
25 Aralık 2020 11:04
|Konya'da sokak ortasında eşini öldürüp intihar eden kişi hastanede öldü
25 Aralık 2020 10:12
|Ankara polisinden sahte içki operasyonu: 27 gözaltı
25 Aralık 2020 09:40
|Çete çöktü: Hacker vurgunu
25 Aralık 2020 09:19
|Koronaya yakalandığı sanıldı, taciz olduğu ortaya çıktı
25 Aralık 2020 09:15
|İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
25 Aralık 2020 08:58
|Sudan sebeple kısıtlamayı ihlal edenleri polis affetmedi
25 Aralık 2020 07:40