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Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
|25 Aralık 2020 12:40
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Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cebrail Uçakkuş (39) idaresindeki 06 YMP 08 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Köprüsü'nde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uçakkuş'un cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.
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