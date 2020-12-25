Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 59 santimetreyle Palandöken'de, en az 2 santimetreyle Elmadağ'da ölçüldü
|25 Aralık 2020 12:55
|+Aa- Yazdır
- Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 59 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 59, Konaklı'da 42, Zigana'da 39, Sarıkamış'ta 32, Nemrut'ta 31, Hazarbaba'da 20, Kartalkaya ve Erciyes'te 15, Ovacık'ta 12, Ergan'da 10, Keltepe'de 4 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|25.12.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|P
|-11
|2
|Ilgaz
|P
|-4
|1
|Kartalkaya
|P
|-3
|3
|Kartepe
|R
|1
|8
|Nemrut Dağı
|AB
|-14
|-8
|Palandöken
|PB
|-18
|-7
|Sarıkamış
|P
|-17
|-8
|Uludağ
|R
|0
|7
|Yıldıztepe
|P
|-2
|3
(AB: Az bulutlu, P: Puslu, R: Rüzgarlı, PB: Parçalı bulutlu)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlıkçı çift, ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi
25 Aralık 2020 13:37
|İç Anadolu'da hava sıcaklıkları artacak
25 Aralık 2020 13:33
|Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen köpek, bir genç tarafından kurtarıldı
25 Aralık 2020 13:22
|Türkiye 11 ayda yaklaşık 14,5 milyon ziyaretçi ağırladı
25 Aralık 2020 13:10
|Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
25 Aralık 2020 12:41
|Doğu'daki 3 ilde 123 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
25 Aralık 2020 11:39
|Çocuklarda boğaz ağrısı ya da ateşten sonra görülebilecek bu belirtilere dikkat
25 Aralık 2020 11:06
|Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
25 Aralık 2020 10:06
|'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
25 Aralık 2020 09:52
|Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor
25 Aralık 2020 09:39